Italia baraja no reabrir las escuelas hasta el próximo curso

Escuelas, guarderías, institutos y universidades deberían, en principio, reabrir en Italia el 4 de mayo, cuando expiran las restricciones del Gobierno, pero ya empieza a barajarse que no se retomen la clases presenciales hasta el próximo mes de septiembre. Lo reconoció la noche del domingo en una entrevista en la Rai Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de la Sanidad y miembro del grupo de expertos que asesoran al Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte, al que le compete tomar la decisión final.

La ministra de Educación, Lucia Azzolina, reconoció que incluso se está valorando continuar con la didáctica a distancia a partir de septiembre si el coronavirus no remite. "Hasta que no haya seguridad los chicos no vuelven a clase. Si hay riesgos no lo harán. Escucharé lo que digan las autoridades sanitarias", advirtió en la Rai.

Aunque hoy volverán a abrir librerías, papelerías y algunas industrias, como las relacionadas con la madera o la fabricación de ordenadores y de maquinaria agrícola, no parece cercano el momento en el que se levanten las restricciones porque haya descendido la amenaza de la pandemia.

«Estamos aún en la 'fase uno', no hay duda. Hay señales positivas que deben todavía consolidarse. El número elevado de muertes se debe a contagios que tuvieron lugar hace tiempo», comentó Gianni Rezza, director del departamento de enfermedades infecciones del Instituto Superior de la Sanidad y miembro del comité científico que asesora al Gobierno. En Italia hay ya casi 160.000 contagiados y más de 20.400 fallecidos y en las últimas 24 horas se han registrado 566 muertes y 3.100 nuevos casos.

