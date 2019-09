La pelea de osos bajo la atenta mirada de un lobo 

Parece increíble que a Cari McGillivray no le temblara la mano al grabar con su teléfono móvil el vídeo que se ha vuelto viral: a escasos metros de ella, dos osos empiezan a encararse y acaban peleando por los suelos. Unos metros más adelante de la carretera, un lobo se detiene a contemplar la escena.

La lucha entre los dos ejemplares grizzlies ocurrió en la carretera de la Columbia Británica, en Canadá. Al final del vídeo, los animales comenzaron a correr hacia el coche en el que estaba la mujer que captó las imágenes. Por eso el vídeo se detiene debido al pánico que le suscitaron los animales.

"¡Normalmente no publico aquí, pero pensé que compartiría este increíblemente raro y sorprendente momento con todos ustedes de estos grizzlies peleando! ¡Esté atento al pequeño lobo que los observa a lo lejos!", ha explicado en Facebook Cari McGilllivray.

También han dado juego los comentarios de quienes han visto el vídeo, reinterpretando la escena: "Cuando tus tíos se ponen a discutir por las tierras", "No me toques, hermano. ¡Te dije que no me toques!", "¡Y mi jefe no me creyó cuando le dije que esa era la razón por la que llegué tarde al trabajo!"

Los osos grizzly están práctimanete extinguidos en México y Estados Unidos debido a la actividad humana. Sin embargo, en buena parte del territorio canadiense su población es todavía abundante. Así, solo en la Columbia Británica hay unos 15.000 ejemplares, según fuentes del Gobierno de Canada, que calcula que en total en su territorio habrá alrededor de 60.000.