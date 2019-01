Maduro agradece "la solidaridad" con el chavismo de una concentración en la capital aragonesa: "¡Que viva España!"

Maduro se enfrenta a la mayor crisis política del chavismo después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), Juan Guaidó, se haya convertido en presidente interino -haciendo valer los artículos artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana- para buscar un nuevo proceso electoral libre y con todas las garantías. El número de manifestantes que han muerto por protestar contra el régimen de Maduro se acerca a la treintena y hay más de 300 detenidos.

Después de recriminar a Pedro Sánchez su "posición nefasta, poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump", y de espetarle que es "un presidente no electo", Maduro se ha lanzado a cantar el 'Que viva España' de Manolo Escobar.

Esta no es la primera vez que Nicolás Maduro hace referencia a la capital aragonesa. Así, en noviembre de 2017, en una entrevista con Jordi Évole, citó Zaragoza como ejemplo de ciudad española con pobreza. Así, en el contexto de la, en su opinión, "hipersensibilidad" con se juzgan los problemas de Venezuela, instó a España a no mirar la paja en el ojo ajeno si antes no mira la viga en el propio.

"Si tú te metes en los barrios pobres de Madrid, si te metes en los barrios pobres de Zaragoza, conseguirás gente sin vivienda, viviendo amontonados. Yo veo la paja en el ojo, la atiendo, miren ustedes la viga que tienen", zanjó.