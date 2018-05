El M5S y la Liga mantienen la propuesta de Conte pese a las dudas de su currículum

"Conte es y sigue siendo el candidato a presidente del Gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga", declaró a los medios el líder del M5S, Luigi Di Maio.

El portavoz en el Senado del M5S, Danino Toninelli, también confirmó, en unas declaraciones a la emisora pública "RadioRai1", que no habrá cambios de opinión porque detrás de la figura de Conte hay 11 millones de italianos que le han votado, al referirse a que el jurista fue presentado durante la campaña electoral como parte del hipotético Ejecutivo del partido.

"No será una estupidez inventada sobre su currículum lo que cambiará las cosas. Es una buena persona, competente, seria, y pienso que será un óptimo presidente del Gobierno de todos los italianos", agregó Toninelli.

Según el portavoz en el Senado del M5S, el presidente de la República, Sergio Mattarella, le dará hoy el encargo de formar Gobierno, y advirtió: "O Conte o se va a votar".

El jurista italiano, de 54 años, profesor en las universidades de Florencia y la privada Luiss de Roma, fue propuesto este lunes a Mattarella, quien se está tomando un tiempo para dar su beneplácito, y a esto pueden contribuir las dudas sobre su currículum.

El periódico The New York Times publicó este martes que en la Universidad de esta ciudad no aparece "una persona con este nombre en los registros como estudiante o profesor externo".

Algunos medios señalaron además que la universidad de Viena en la que Conte declara que realizó cursos de perfeccionamiento sobre Derecho Internacional, es en realidad una escuela de alemán.

El rotativo romano "Il Messaggero" informó posteriormente de que había recibido la confirmación de que el jurista no estudió en la "Duquesne University" de Pittsburgh (EE.UU.) y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, como figura en su currículum.

La Liga confirmó también su apoyo a Conte y el subsecretario del partido, Lorenzo Fontana, destacó que "si se cambia el nombre caería el equilibrio del equipo de Gobierno y el problema sería muy serio".

El profesor de Derecho administrativo, desconocido para la mayoría de la opinión pública, no ha hecho declaraciones tras conocerse las supuestas irregularidades en su currículum.

El diario "La Repubblica" publica en un artículo que Conte pasó el día de ayer justificando a los miembros del M5S los puntos dudosos de su currículum y explicando que no realizó algún curso en estas universidades, como de hecho figura, sino que fueron contactos con profesores o consultas del material jurídico de sus archivos.