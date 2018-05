La Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas asustan con un borrador que preveía que Italia pudiera salir del euro

Estas dos formaciones euroescépticas negocian un "contrato de Gobierno" desde el pasado 10 de mayo antes de unir fuerzas y formar un Ejecutivo, lo que ha suscitado gran expectación por los temas y prioridades que pueda incluir el documento.

La edición italiana del 'Huffington Post0 divulgó un borrador datado el 14 de mayo en el que, entre otras cosas, los dos partidos consideraban que "la estructura de la gobernación económica europea (...) debe ser modificada radicalmente".

Al mismo tiempo ven "preciso especificar procedimientos técnicos de naturaleza económica y jurídica que permitan a los Estados miembro abandonar la unión monetaria, y por lo tanto recuperar su propia soberanía monetaria".

O también permitir que los países "queden fuera de la moneda única con una cláusula opt-out (opción de salir) permanente que permita a los Estados miembro poder iniciar un proceso de salida concordada si hay una clara voluntad popular en ese sentido", según ese borrador.

Tras la difusión de este documento, el M5S y la Liga lo matizaron al afirmar en un comunicado conjunto que se trata de "una versión vieja que ya ha estado ampliamente modificada durante los últimos dos encuentros de la mesa de negociación técnica".

"La versión actual, por lo tanto, no corresponde a la publicada. Muchos contenidos se han cambiado radicalmente. Sobre el euro, por ejemplo, las partes ya han decidido no poner en duda la moneda única. La versión publicada no es fiel a la actual", aclararon.

Ess palabras, no obstante, no fueron suficientes para calmar a los mercados y la Bolsa de Milán perdió un 2,32 % al cierre y la prima de riesgo se disparó un 15,14 %, hasta los 150,60 puntos.

En el documento se aboga además por una "necesaria" revisión de los Tratados de la Unión Europea, con especial interés en el Pacto de Estabilidad, y para la reducción de la deuda quieren que el Banco Central Europeo (BCE) condone a Italia 250.000 millones de euros en títulos del Estado.

En materia de política exterior, el M5S y la LN reafirman lo que vienen defendiendo en los últimos años: la permanencia de Italia en la OTAN, con Estados Unidos como "aliado privilegiado" pero con una apertura hacia Rusia.

En este sentido reclaman la supresión de las sanciones a Moscú y subrayan que esta apertura "debe percibirse no como una amenaza sino como un socio económico y comercial".

Señalan que la UE debe mirar hacia el sur, el Mediterráneo, pues a su juicio "Rusia no supone una amenaza militar sino un potencial socio para la OTAN y la UE" y porque en ese mar "se concentran más factores de inestabilidad como el extremismo islámico o los flujos migratorios incontrolados".

Sobre inmigración, un asunto para la que la ultraderechista Liga ha reclamado "mano libre", en el documento se destaca "el fracaso del actual sistema de gestión del flujo migratorio", tras años de llegadas masivas, y piden la "reubicación obligatorio y automático de los solicitantes de asilo" entre los países de la UE.

En materia fiscal, el M5S y la LN señalaban en el documento filtrado que "la presión fiscal es aún demasiado elevado" en Italia por lo que apuestan por un impuesto único, abanderado por la derecha en la campaña, y por la lucha contra la evasión, para la que quieren introducir la pena de prisión.

También incluye una de las apuestas más importantes del Cinco Estrellas, la "renta de ciudadanía", un subsidio de 780 euros mensuales por persona (modificado para los núcleos familiares) con el que se busca apoyar a las personas en dificultad y en paro.

El documento introduce además un órgano nuevo en la estructura institucional italiana: el Comité de Conciliación, al que el M5S y la LN de Matteo Salvini deberán acudir cuando emerjan divergencias en el ejercicio del poder.

Las dos fuerzas están a punto de concluir el programa de Gobierno y el líder del Cinco Estrellas, Luigi di Maio, informó de que "ya es cuestión de horas" conseguirlo, a la vez que animó a la militancia a votar el documento en una fecha aún por comunicar pero presumiblemente el fin de semana.