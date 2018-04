La investigación después del ataque a Siria

El día después del bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria estuvo marcado por la primera jornada de trabajo de los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), a cuyo informe final no necesitó esperar Donald Trump para ordenar el ataque. "Se prevé que vayan hoy mismo a Duma para iniciar su trabajo», indicó a la agencia AFP el viceministro sirio de Exteriores, Ayman Susan, quien adelantó que «los resultados de la investigación revelarán las alegaciones mentirosas", justo lo contrario de lo que afirman en Washington, París o Londres. La investigación de la denuncia del ataque con armas prohibidas en Duma arranca cuando todos los actores implicados ya han anticipado los resultados.

Los expertos de la OPAQ, que mantuvieron una reunión de tres horas con el ‘número dos’ de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, en el hotel Four Seasons de Damasco, según la Agencia France Presse, calculan que necesitarán un mes para presentar su informe en el que recogerán si hubo o no ataque, pero no hablarán de la autoría. Según la oposición, al menos 70 personas fallecieron a causa del lanzamiento de un barril bomba con gas cloro contra la localidad de Duma en un ataque que se habría producido pocas horas antes de la rendición definitiva del Ejército del Islam, el grupo opositor que controlaba la principal ciudad de Guta.

Rusia quiso escenificar una vez más su apoyo sin fisuras al régimen y el presidente, Bashar al Asad, recibió en Damasco a una delegación de parlamentarios rusos que lo encontraron "de buen humor" y ante quienes denunció que "la agresión tripartita contra Siria estuvo acompañada de una campaña de falacias y mentiras".