Trump, Macron y May coordinan un ataque contra el programa químico de Al Assad

Varios " ataques de precisión " han bastado para cumplir la amenaza que llevaba días agitando el presidente de Estados Unidos , Donald Trump . De la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May , Trump ha liderado la ofensiva más contundente contra objetivos del régimen de Bashar al Assad desde que estalló la guerra de Siria, dirigida contra su supuesto programa de armas químicas.

"Hace unos momentos, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar varios ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio, Bashar Al Assad", proclamó Trump a última hora del viernes en Washington, madrugada del sábado ya en Siria, en un discurso solemne que abrió la puerta a una cascada de reacciones.

May y Macron han hablado después, para confirmar que, como habían avanzado, también Reino Unido y Francia habían decidido sumarse a esta acción militar."No se trata de intervenir en una guerra civil", sino de "un ataque limitado y específico", ha argumentado la 'premier' británica, foco de críticas a nivel interno por actuar sin el apoyo previo de la Cámara de los Comunes.

Tanto May como Macron han insistido en que no se puede tolerar que Al Assad siga utilizando armamento químico, habida cuenta de que, como ha señalado el mandatario galo, representa un "peligro" no solo para el pueblo sirio, sino también para la "seguridad colectiva". Para Macron, se ha superado "la línea roja".

El punto de inflexión se produjo el 7 de abril en Duma, una localidad situada a las afueras de Damasco y en la que esta misma semana las fuerzas leales al Gobierno han terminado de izar la bandera siria, tras una intensa ofensiva que no habría estado exenta de abusos. Londres, París y Washington coinciden: ese sábado hubo un ataque químico en Duma y Al Assad fue el responsable.

Los líderes políticos lo han dicho de viva voz en los últimos días y Francia incluso ha desclasificado este sábado un informe de Inteligencia en el que se recoge que "sin ninguna duda" decenas de civiles de Duma fueron gaseados el 7 de abril y "no hay otro escenario posible" que no señale a Damasco. Dicho documento incluso sostiene que el régimen mantiene un programa químico "clandestino" a pesar de que en 2013 se comprometió a destruir todo su arsenal.