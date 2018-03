El PSOE se levanta de la mesa de negociación del Pacto educativo

El grupo socialista se ha levando de la mesa de negociación del Pacto de Estado Político y Social por la Educación que, desde hace 15 meses, se está llevando a cabo en el Congreso, según han confirmado fuentes parlamentarias a la salida de la reunión celebrada este martes y que ha durado dos horas y media.

Desde el mes de enero, los grupos parlamentarios trabajan en el contenido de este pacto, que ha encontrado en la financiación del sistema educativo su principal escollo.

Los socialistas no han aceptado la propuesta de financiación realizada la semana pasada por el PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2015 y no se han movido de su exigencia al Gobierno de invertir el 5 % del PIB en el sistema educativo..