Un pastel ruso y un huevo trufado ganan el Concurso de Cocina con Trufa Negra de escuelas

Un huevo poché con salsa soubise de boletus, espuma de borraja, polvo de jamón de Teruel, con unas gotas de aceite del Bajo Aragón y trufa negra laminada ha sido el plato ganador del I Concurso de Trufa Negra de las Escuelas de Hostelería de la provincia de Zaragoza. La mejor versión dulce ha sido un pastel ruso trufado.

Las dos propuestas ganadoras, tanto el plato como el postre, han salido de las cocinas del Instituto de Educación Secundaria Juan de Lanuza de Borja. Ambas elaboraciones han destacado por su originalidad y el buen tratamiento de la trufa negra.

Entrega del premio al mejor postre con trufa negra. Gabi Orte

"Aragón es el mayor exponente del mundo de este producto, por lo cual estamos muy orgulloso de trabajarlo", han valorado Rubén Espeleta y Javier Marco, ganadores del concurso en la categoría de plato. "Siempre me ha gustado trabajando, he sido una obsesionada, también es cierto que mi padre pertenece a una asociación de trufa del Moncayo", ha añadido Ainhoa Kordogoitia, vencedora con su postre. Sobre la formación, estos jóvenes consideran que hasta el momento "no había habido demasiado como lo debería de haber", no obstante, gestos como este significan que se avanzan.

Estos platos se presentarán en la III Muestra de la Trufa Negra de Zaragoza, que se celebrará en el Palacio de Sástago los días 16 y 17 de diciembre. En el concurso han tomado parte el IES Juan de Lanuza, IES Miralbueno que ha presentado dos equipos, IES Zaurín de Ateca, y la Escuela Topi de la Fundación Picarral, aunque la formación previa se impartió en más centros.

El certamen ha tenido lugar en la Escuela de Hostelería Topi de la Fundación Picarral este lunes por la mañana. El jurado ha estado integrado por cocineros, personal de sala, investigadores del departamento de Ciencia Vegetal, responsables de laboratorio, ganadores del concurso Descubre la Trufa; Carlos Arnaudas, miembros de Truzarfa y periodistas gastronómicos de Aragón. Todos ellos han destacado que en el plato y tratamiento de la trufa se ha apreciado la formación previa que han recibido los alumnos.

El objetivo de esta formación es ampliar los conocimientos sobre la trufa negra de los futuros cocineros. "Esperemos que en el futuro, cuando trabajéis en restaurantes o si abrís uno, os convirtáis en embajadores de la trufa", se ha deseado en la entrega de premios, a la que han asistido Cristina Palacín, diputada delegada de Turismo de la DPZ, Pedro Marco y Eva Tejedor, investigadores del CITA, y Jesús López, presidente de Truzarfa.

Este certamen se engloba en el marco del convenio de colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) con la colaboración de la Asociación de Truficultores y Recolectores Asociados de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa). Esta alianza de la DPZ con CITA y Truzarfa contó también con tres jornadas de en Tarazona, Sos del Rey Católico y Calatayud.

