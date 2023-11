Un aceite con mucho estilo que nace en Agón

Intenso, pero con un equilibrado punto de amargor y picor. Así define Salz Medina Fortacín su aceite empeltre, el de Salz y Salz. "También tiene un matiz a nuez", añade Medina. La localidad de Agón es el hogar de los elegantes productos y esta joven es la cuarta generación dedicada a la producción de aceites. "Trabajé en Barcelona y en Londres en moda de lujo, dirigiendo importantes marcas, y todo el conocimiento lo llevo a este otro sector", explica.

Su padre se iba a jubilar y a ella le asaltó un interrogante: "¿Y todo el trabajo que han hecho mis antepasados desde mi tatarabuelo?". Ese fue el detonante para cambiar de vida. "Quería romper con el concepto anterior y convertir el aceite en un producto estético", apuesta, ya que también se puede aplicar a belleza.

Con su objetivo de ampliar la gama, este otoño trae novedades. "Viendo el desarrollo del empeltre y como también tenemos arbequina, hemos decidido sacar una línea premium de esta otra variedad, de recogida temprana y extracción en frío también", explica Medina. Esta técnica es posible porque la producción la hace en la almazara Lis, en La Almunia de Doña Godina, donde controlan la temperatura de la pasta. "Esto permite obtener unos aceites al más alto nivel", añade. En el plato, el de arbequina se muestra con "más notas de plátano, manzana o hierba recién cortada, pero en cualquier caso, siempre equilibrados", añade Medina.

Además de las botellas que ofrece hasta el momento, prepara un nuevo formato: "Es superinnovador: de litro y medio y de tres litros en un formato, que no lo he visto a nadie en el sector del aceite de oliva en España". La oferta se completa con una garrafa de cinco litros. Hasta el momento sus aceites se pueden encontrar en tiendas gourmets de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia y en algunos restaurantes. Una labor que también desempeña Salz, ya que no cuenta con distribuidor.

Medina ha recibido el Premio Impulsa Joven y varias distinciones que valoran el diseño y la calidad de sus aceites.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.