La churrería de Las Delicias de Zaragoza que visitarás seguro para desayunar estas fiestas

¿A quién no le gusta un buen chocolate con churros para desayunar? Los domingos, este desayuno de campeones es la mejor manera de empezar bien el día y, para algunos, de recuperarse de los esfuerzos de la noche anterior. No en vano, las churrerías se llenan sobre todo en fechas señaladas, como son ahora las fiestas del barrio de Las Delicias.

Bien sea porque estamos llegando a casa después de una noche de fiesta, porque hemos madrugado o porque nos hemos levantado con ganas de dulce, encontrar una buena churrería es la solución a cualquiera de estas necesidades. Y en el barrio hay una que, en concreto, será de agrado para estos tres tipos de clientes tan distintos.

El bar-churrería Fortuna lleva abierto en el paseo de Calanda desde hace 60 años, siendo un referente para los vecinos de este poblado barrio de Zaragoza. Abren, durante todos los días de apertura, a las cinco de la mañana, para empezar a servir los primeros desayunos tanto a la gente que va a trabajar como a la que trasnocha.

Chocolate con churros, porras y cafés en Las Delicias

Eso sí, durante estas fiestas, deberemos tener en cuenta que la churrería Fortuna solo abre de lunes a sábado, por lo que el almuerzo del domingo deberemos buscárnoslo en otro lado. Igualmente, dentro de sus días de trabajo el cierre está contemplado los festivos. Así, si el día de fiestas cae en miércoles, ese miércoles la churrería Fortuna estará cerrada.

Lo lleno que podamos encontrarnos este bar dependerá mucho del día de la semana y del periodo del año, ya que no solo la gente que sale de fiesta acude a estas horas de la mañana (y no todos los días son de salir hasta las 5.00). No es muy grande, eso sí, así que igual nos toca estar en la barra.

Dentro de su carta nos encontraremos el mítico chocolate con churros, pero también porras, croissants y cafés, tortillas y demás. Hay que tener en cuenta que como cafetería cierra a las 15.00 y vuelve a abrir para la hora de la merienda, a las 17.00 hasta las 20.30, por lo que si no hemos llegado a desayunar siempre podemos quedar para ir a merendar chocolate, que nunca está de más.