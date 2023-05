Un vino de 2,50 euros consigue una medalla de oro en un concurso internacional

La botella de vino más cara del mundo costó un total de 558.000 dólares, tal y como se pudo comprobar en una subasta que se celebró en 2018. Se trata de un vino de Borgoña del célebre domaine de la Romanée Conti, que procedía de la colección personal de Robert Drouhin. Ese precio fue 17 veces superior a la estimación inicial de 32.000 dólares.

Muy laureado, pero a un precio que no está al alcance de todos los bolsillos. ¿Quién dijo que un vino que triunfa en certámenes internacionales no es económico? Eric Boschman, mejor sumiller de Bélgica en 1988, se presentó al certamen Gilbert & Gaillard International Wine Competition de la mano del programa de televisión belga 'On n'est pas des pigeons'. El resultado fue una alta puntuación: de 85 a 88 puntos.

Pero antes de presentarlo, Boschman hizo un juego para seleccionarlo: una cata con vinos de supermercado en busca del peor, que resultó ser uno de 2,5 euros. Sin embargo, no se podía presentar así en el certamen internacional, por lo que optaron por cambiarle la etiqueta para darle una apariencia de calidad y darle una historia curiosa.

En la página web de Gilbert & Gaillard se reseña que este vino de la añada 2022 es "tímida en nariz, asociado a las frutas", y se pone como ejemplo las grosellas, mientras que en boca es "suave".

Con ejemplos como este sobre la mesa, surge una polémica: el valor de los concursos. En este caso, los participantes tenían que pagar una inscripción de 50 euros y las medallas se entregan cada tres meses. Además, el programa de la televisión belga también desembolsó el dinero de las etiquetas que celebran la distinción.

