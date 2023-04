Kime Micolau: “Me hice cocinero por influencias de mis abuelas”

Acaba de recibir el único sol de la Guía Repsol de la provincia de Teruel en 2023. ¿Qué tiene de especial su cocina de la Fábrica de Solfa de Beceite para recibir este reconocimiento?

Trabajamos con productos nobles, de cercanía y es una cocina basada en la tradición, aunque reinventada. Hoy en día está todo inventado, pero nosotros jugamos con sabores, con recuerdos y con texturas. No es una cocina muy tecnificada ni de parafernalia, sino de sabor y producto.



¿Qué prefiere, la receta de la abuela o la cocina de nitrógeno líquido?

Si me tengo que decantar por una, lo haría por la de la abuela, por los sabores de antes, pero no son conceptos reñidos. Tienes que conocer las dos alternativas y hacer tu propia interpretación.



¿Aprendió a guisar en casa?Me metí en el oficio de la cocina porque una de mis abuelas trabajó de cocinera y también mi madre lo hizo durante una temporada. Por eso me decidí a probar yo también. Fue justo en el momento en que se ponía en marcha en el instituto de Valderrobres la FP de cocina y me matriculé.



¿Su madre fue su inspiración?Más que nada mis dos abuelas porque, por el tiempo disponible, eran las que tenían la oportunidad de cocinar mientras que mi madre no lo tenía, por su trabajo. Me criaron mucho las abuelas y me inculcaron el gusto por la cocina. Con ellas fui probando.



¿Prepara recetas típicas del Matarraña?Los padres de Javier y Alberto Moragrega -los propietarios del hotel Fábrica de Solfa- vienen a la cocina y con una libreta apuntamos recetas antiguas, como las ‘ensaginades’, un bollito que se hacía con manteca del cerdo y con su residuo sólido, los mantecados o las ‘casquetes’ -empanadillas dulces rellenas de confitura de calabaza-.