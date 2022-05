Un zaragozano en busca de "el eslabón perdido entre el calimocho y el crianza"

"Hay un eslabón perdido entre el calimocho y el crianza", asegura el zaragozano Jaime Rioja. Habla de ese periodo, más bien en la treintena, en el que muchos dejan a un lado las mezcolanzas y los bebedizos, pero se ve muy lejano lo de sentarse en una mesa a dar cuenta de un buen vino. "Es un periodo entre la primera juventud y la madurez en el que mucha gente opta por la cerveza, sobre todo en lo que a entornos festivos o informales se refiere", explica Rioja.

Es en ese terreno donde pretende jugar su aventura empresarial, que busca "rejuvenecer y simplificar la cultura del vino, quitarle ese aura formal y solemne, la idea de que es solo para entendidos". "Es algo que creemos que es lo que aparta a mucha gente de beber vino". "Queremos que beber vino resulta algo divertido", asegura.

Para ello, este zaragozano y su socio, Fernando de Lecea, venden vino con el lenguaje de la cerveza. ¿Cómo? Para empezar, metiéndolo en una lata. "Creemos que hay costumbres que la industria no consigue romper con respecto al vino, pero todo el mundo en este sector es consciente de la necesidad de llevar esa cultura a consumidores más jóvenes", explica Rioja. Para ello, a su juicio, es necesario "simplificar" lo que rodea al hecho de beber vino.

"Nosotros hemos realizado un exhaustivo proceso previo de catas de 150 vinos para dar con los que nos interesa, blancos y rosados espumosos", cuenta Rioja que subraya: "No queremos un vino de concurso o de premio, queremos un vino rico, apto para muchos paladares y gustos, porque lo que queremos es que todo gire en torno al momento en que se disfruta el vino, no en torno al vino". En este afán de hacer "sencilla" la experiencia, este vino enlatado tampoco lleva notas de cata ni se especifica la D.O. (si bien el vino es español). No así su nombre, Oui (sí, en francés) con el que Rioja y De Lecea aspiran a hacer aún más universal el producto.

En Oui son conscientes de que esta propuesta es difícil de entender en España, donde la cultura del vino está muy imbricada y hay "una mentalidad tradicional". Reconocen que introducir el vino enlatado en nuestro país es muy complicado, cuando hay rechazo incluso hasta a la rosca en lugar del corcho en el embotellado. "Se ve como una herejía", llega a decir Rioja.

Por eso, han preferido iniciar esta aventura empresarial apuntando al mercado asiático, en concreto al japonés (De Lecea reside allí). Confían además en que, amén del sabor del vino, la propia lata contribuya a abrir más puertas: "Son más fáciles de almacenar, pesan menos a la hora del traslado, se reciclan muy fácilmente y son ideales para ser disfrutadas en cualquier lugar, desde un picnic a un concierto". Asimismo, en Oui creen que el tamaño será otra ventaja. "Cada lata de Oui equivale a dos copas de vino, una cantidad perfecta para compartir".