Cuatro 'packs' de regalo para padres cocinitas con los que acertar (y triunfar) el próximo 19 de marzo

Aunque el debate este año parece estar centrado en si el próximo 19 de marzo es festivo o no, lo que no admite disputa es que esa jornada se celebra el Día del Padre, en la que muchos progenitores recibirán regalos por parte de sus hijos con mucho cariño. Seguro que los más pequeños optarán por un obsequio manual que luego pasará años colgado en el retrovisor del coche o expuesto en la mesilla de papá. Los más mayores, conscientes del papel vital de su padre (y por mucho que se avergüencen de soportar ciertas frases que este les repite), buscarán un detalle original que le llegue al corazón. Y no hay nada como apostar por un regalo totalmente pensado para papá.

NOTICIAS RELACIONADAS Ideas de regalos para celebrar el Día del Padre sin salir de casa

Por ejemplo, si la frase “yo soy tu padre” se repite en tu casa más que cualquier otra, no hay duda de que tu padre es un auténtico friki y, por ello, la mejor opción es apostar por un buen regalo de 'merchandising' que le haga revivir su peli o serie favorita. Otras alternativas son complementos deportivos para el papá runner o las últimas novedades tecnológicas para el más techie, sin olvidarnos de los clásicos que nunca fallan. Pero si nuestro padre siente auténtica pasión por la cocina, los kits de Lékué pueden ser la solución para dar con un regalo con el que acertar. ¿Quieres descubrirlos?

Los mejores kits para padres cocinillas

- Todo lo que necesita para hacer sushi. Para que sumarse a la pasión por la gastronomía japonesa sea muy sencillo, este kit incluye la vaporera de arroz Quick Quinoa & Rice Cooke y el Makisu, un tapete de silicona para enrollar tus makis, futomakis y uramakis y asegurar, desde el principio, la mejor apariencia de tu sushi.

¿Su rebaja? Antes costaba 35 euros, ahora puede ser tuyo por 30.

El kit para hacer sushi. Lékué

- Papás reposteros, ¡este es vuestro kit! Con este kit, los desayunos más dulces están asegurados, pues recibirás un molde desmontable con base de cerámica perfecto para preparar los pasteles más delicados y un set de mangas pasteleras de regalo para que papá pueda decorar los pasteles de forma fácil y bonita.

¿Su rebaja? El kit repostero antes costaba 37 euros y ahora por 27 te lo llevas a casa.

El kit para papás reposteros. Lékué

- El pan, si es casero, mejor. Uno de los recipientes que más han dado de qué hablar de Lékué durante las últimas semanas son los de silicona para preparar el mejor pan casero, pues en pocos minutos (¡y sin fermentar!), te permite disfrutarlo. Ahora, con la compra de este kit, recibirás la panera y un set para bagels con seis moldes de silicona para el horno. Además, los productos incluyen recetas originales con las que iniciarse en el mundo de la panadería.

¿Su rebaja? El precio habitual ronda los 50 euros y ahora está disponible por 40.

El kit para hacer pan casero. Lékué

- Para que disfrute del ‘batch cooking’ en la oficina. Si papá es de los que siempre come en la oficina, pero nunca renuncia a un menú casero, este es el regalo que necesita. Con este kit, recibirá un táper hermético para llevar su comida allá donde vaya; unos cubiertos y un recipiente de 600 ml para llevar el almuerzo o la merienda. Además, incluye una sorpresa extra: una bolsa aislante para que llevar la comida protegida (¡y evitar los accidentes!).

¿Su rebaja? De 68 euros, este kit pasa a costar 55.

El kit para comer en la oficina. Lékué

Apúntate a la newsletter de gastronomía y recibe en tu correo recetas para hacer en casa.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Lékue y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.