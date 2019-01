¿Tu rebozado es perfecto o también cometes estos errores?

Aunque el rebozado no es la forma más saludable de disfrutar de pescados, carnes y vegetales, lo cierto es que la deliciosa capa crujiente que se forma al pasar por harina y huevo un alimento (y después cualquier ingrediente que se le ocurra la cocinero, ya sea sea miel, frutos secos molidos o pan) hace las delicias de cualquiera. Sin embargo, esta técnica a la que le sacaron tanto partido nuestras abuelas no es tan fácil como pueda parecer: hay que entender cada paso (e intentar no quemarse con el aceite) y llevarlo a cabo con corrección para disfrutar de un rebozado de 10.

Claves para conseguir un rebozado perfecto