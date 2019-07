Iberia ofrece tapas en sus vuelos

Iberia ofrece desde hoy seis tipos diferentes de tapas en sus vuelos nacionales coincidiendo con la temporada de verano, cuando mayor número de clientes de distintas nacionalidades vuelan con la compañía, para dar a conocer la gastronomía española con una propuesta netamente española para los próximos meses.

Los clientes de clase 'business' podrán degustar a bordo embutidos ibéricos y quesos de prestigiosas denominaciones de origen españolas, siempre acompañados de picos de Jerez.

La aerolínea ofrecerá tapas de salchichón, chorizo y lomo ibérico, fuet o cecina acompañados siempre de quesos (manchego, Idiazábal, Mahón o Majorero), que cambiarán siempre en los vuelos de ida y regreso a Madrid, para dar a conocer la gastronomía española.

Coincidiendo con la temporada de verano, Iberia ha renovado también sus menús para los vuelos de largo radio poniendo el acento en productos de nuestra tierra, sobre todo, en clase 'business'. Los clientes de esta cabina podrán elegir como entrantes, platos como el gazpacho y el salmorejo, acompañados de ensaladas frescas y ligeras de manzana o mango y otras más tradicionales de ventresca de atún con tomate, por ejemplo.

Entre los platos principales, sabores como el escabeche de pollo, las carrilleras de cerdo ibérico, y otros platos de carne y pescado elaborados con materias primas acompañados con verduras y hortalizas, como el solomillo de novillo con setas salteadas, patatas panadera y judías verdes o el salmón con calabaza, remolacha y espinacas.

Como segundo servicio en estos vuelos de largo radio, se ha introducido también la tortilla de patata, servida con espárragos verdes, alcachofa confitada y tomate grillé, y otras opciones como la empanada de atún, acompañada con ensalada de tomate.

Y para acompañar estos platos, Iberia ofrece vinos de las denominaciones de origen españolas más consolidadas como la D.O. Ca. Rioja, D.O. Ribera del Duero, y D.O Rueda, pero los clientes podrán encontrar desde vinos ya muy consolidados, a otros de pequeñas aldeas que se vendimian a mano, y producciones de bodegas boutique.

La selección de Iberia está orientada a darlos todos a conocer para promocionar la gran calidad y enorme variedad de los vinos españoles, destaca la compañía aérea española.