¿Comer gratis en un estrella Michelin? Sí, si vas al Mugaritz de Andoni Aduriz

Conseguir mesa en Mugaritz, el noveno mejor restaurante del mundo, no es fácil, pues no hay año que el proyecto culinario del reconocido chef Andoni Luis Aduriz no disponga de una larga lista de espera para dar vez a aquellos comensales con ganas de disfrutar de sus propuestas únicas y famosas a nivel internacional. Y no es de extrañar, pues creatividad, riesgo y excelencia son los tres ingredientes que nunca fallan en los fogones de este dos estrellas Michelin que, cada temporada, sorprende con algo nuevo, delicioso y exclusivo, pues sus elaboraciones no están al alcance del bolsillo de cualquiera. O estaba... porque desde Mugaritz han lanzado un sorteo muy especial solo apto para amantes de la mejor gastronomía.

El restaurante de Aduriz quiere inaugurar la nueva estación invitando a comer a diez personas gratis el próximo 9 de abril, un día antes de la apertura y del comienzo de su nueva temporada 2019. Así, les invita a participar en el sorteo 'Tú abres las puertas', antes del 27 de marzo a las 12 horas (GMT+1), en el que solo hay que registrarse y esperar hasta el 29 del mismo mes para conocer quiénes han sido las cinco parejas afortunadas de ganar esta deliciosa oportunidad de disfrutar del nuevo menú degustación que se servirá en su comedor durante las próximas semanas.

Cabe destacar que, aunque el premio no incluye el desplazamiento ni los gastos de alojamiento, es una gran ocasión para disfrutar de una experiencia gastronómica 'made in' Mugaritz a coste cero, cuando, en ocasiones normales, el precio del cubierto dentro de estos menús degustación de temporada es de 220 euros.

Otro lanzamiento

Coincidiendo con el estreno de la nueva experiencia gastronómica, el Mugaritz celebra este abril el lanzamiento de un libro muy especial llamado 'Puntos de Fuga' (48,90 euros). Este título, que sería el segundo que sale de estas cocinas, recoge cómo viven la gastronomía los integrantes del equipo, cuáles son los propósitos para el futuro o de dónde nace la creatividad que caracteriza sus platos, en un intento de "abrir la mente y no solo la boca" -como expresan en la web- cuando se habla de cocina.