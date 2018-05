La borraja, una verdura humilde en la alta cocina

De la borraja se aprovecha todo, el tallo, las hojas e incluso las flores. Esta humilde planta que aún crece silvestre en los ribazos se ha asentado en nuestros campos y se ha convertido en una de las verduras de referencia de la tierra aragonesa. En La Rezeta, escuela de cocina privada de Miralbueno, le han dedicado un taller centrándose en elaboraciones ‘gourmet’ que dejaron a los participantes sorprendidos por la explosión de sabores y las posibilidades de esta fina verdura. Gazpacho de borraja, buñuelos de borraja sobre emulsión de calabaza y crespillos rellenos de manzana se acompañaron con AOVE (aceite de oliva virgen extra) de Aragón. Fácil limpieza

Limpiar la borraja no es engorroso ni difícil. Actualmente, encontramos en los mercados una variedad de tallo muy largo y esbelto que apenas presenta pelillos y no molesta (no pincha) a la hora de manipularla, e incluso la podemos encontrar limpia en bandejas. Recuerdo cuando mi madre, gran cocinera y viajada autodidacta, se enfrentaba a las matas y procedía con paciencia a dejar los tallos limpios e impolutos después de quitarles los hilos y la telilla. Todo eso se ha quedado atrás, afortunadamente. Las matas de borraja que compramos ahora son grandes, hermosas y las dejamos listas en un pis pas para echarlas en la cazuela . De tal suerte que ahora hacer unas borrajas con patata, la elaboración más cotidiana de esta verdura, ya no da pereza y queda lista en solo media hora. Sacar de la cazuela al plato, una buena 'chorradica' de aceite de oliva virgen extra y a disfrutarla.

En este taller se comenzó por enseñar a limpiar la borraja y conservar ese magnífico color verde brillante que presenta.