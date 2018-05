La Bocca renueva su carta mediterránea

La Bocca Mediterranean Deli estrena carta de primavera con nuevas incorporaciones que proponen un recorrido por la gastronomía mediterránea, aprovechando todos los ingredientes que pueden darle más sabor a los platos y, sobre todo, un punto más original sobre recetas clásicas que dejaron de sorprender hace mucho.

De esa manera, se puede degustar un mini de pastrami de ternera Little Italy, el típico bocadillo de las películas norteamericanas que nos retrotrae a Little Italy, a los ‘delis’ concretamente, como se califica el propio grupo zaragozano. Sus chefs, Ramón Sau y Jorge Calonge, cuentan que se trata de una carne macerada durante tres días con pimentón y hierbas, después cocinada a baja temperatura con el caldo de la maceración y con el humo para el ahumado. La cortan muy fina y la presentan con pepinillos cortados a bastones, mahonesa de mostaza y ketchup ahumado casero. Adelantan que se hará exactamente igual pero con cordero para el próximo concurso del ternasco de Aragón. Y un punto a favor es que el pan del minibocadillo no se apodera del sabor del conjunto.

Dentro de ese contrapunto original, el hummus de Remolacha varía sobre el tradicional para darle un sabor a tierra y con un toque láctico que proviene del yogur seco, y otro de lima que sirve para desengrasar. Se va untando con pan de pita recién tostado.