Una nueva ley permitirá distinguir el pan realmente integral de que no lo es

Hasta ahora, saber si el pan integral que se consumía era realmente integral era una tarea compleja. Sin embargo, parece que se avecinan cambios en la legislación española para informar mejor al consumidor sobre lo que está comprando.

La legislación actual dicta que, para que sea etiquetado como integral, el pan debe estar elaborado con harina integral, pero no especifica el porcentaje exacto con el que deben cumplir. Y es que no es lo mismo que las etiquetas aseguren que se trata de "un producto elaborado 100% con harina integral" que "elaborado con harina 100% integral". Lo ideal, para disfrutar de todos los beneficios de este tipo de alimentos, que aportan fibra, fósforo, vitamina E y vitamina E, es que el porcentaje no baje del 75%.

Para terminar con esta trampa, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) prepara una normativa que definirá las características que deberá cumplir el pan integral para facilitar la información al consumidor y unificará criterios.