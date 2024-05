Una batería de propuestas para salvar a la ganadería extensiva

Era una de las 43 actuaciones anunciadas por el Ministerio de Agricultura (únicamente suscritas por UPA), para dar respuesta a las inquietudes que el sector agrario ha mostrado con movilizaciones y tractoradas en las calles y las carreteras.

Se celebró en Toledo con el nombre de Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva en España y reunió a representantes institucionales, organizaciones agrarias y cooperativas para analizar el futuro del ovino y el vacuno y consensuar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la pervivencia de una producción que sufre desde hace años un incesante goteo de cierre de explotaciones.

Allí se escuchó la voz aragonesa, que participó activamente en el diseño de una batería de propuestas con las que salvar a este "imprescindible" sector.

El sector reclama que las ayudas al ovino vayan a la cabeza y no a la superficie. DGA

La importancia de la ganadería extensiva en la Comunidad quedó patente con la activa participación aragonesa en el foro nacional celebrado de Toledo. En sus mesas de trabajo participaron Ángel Tarancón, director general del grupo cooperativo Pastores; Ramón Solanilla, secretario general de Asaja-Aragón; Francisco Santolalla, de UPA; Joaquín Gargallo, responsable del Vacuno de Carne de COAG, Emilia Guillén, representante de Asaja Zaragoza, y Enrique Novales, jefe de servicio de Sanidad Animal de la Diputación General de Aragón.

Todos ellos han traído en la maleta las "buenas sensaciones" que deja tanto el cauce de diálogo abierto, como el "alto grado de consenso alcanzado en las propuestas", coinciden en señalar, pero también el convencimiento de que "esto no ha hecho más que empezar" y todavía queda mucho por hacer.

Tan intenso trabajo se ha plasmado en un documento de conclusiones que recoge toda una batería de propuestas con las que se pretende dar respuesta a la crisis estructural que soporta el extensivo y garantizar así no solo su supervivencia actual sino el necesario relevo generacional con el que hacer frente al futuro.

Hay medidas que ponen el foco en la PAC, otras que se centran en la sanidad animal y las hay que no pierden de vista la comercialización. Y todas ellas tienen como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones y fomentar la presencia de sus producciones en los más variados mercados.

En el documento se pide que se modifiquen los ecorregímenes en pastos para que las ayudas vayan a la cabeza y no a la superficie, porque especialmente en ovino y caprino hay un problema de acceso a la tierra y muchos ganaderos necesitan arrendar, "lo que supone un incremento de precios y mucha especulación".

No es la única ayuda para la que se solicitan cambios. El sector apoya de forma unánime que se permita el doble uso agrícola y ganadero en la misma superficie y que sea posible el pastoreo extensivo para asegurar la alimentación sin que eso cause perjuicio sobre el suelo al no realizar las prácticas de laboreo en profundidad.

"El año pasado tuvimos una ayuda de 15 euros por cabeza por la sequía, lo que ahora pedimos al Ministerio es que este apoyo, que fue fundamental para el mantenimiento del sector, se mantenga anualmente, aunque obviamente habrá que cambiar el motivo", señala Tarancón, que detalla además que se ha acordado iniciar un estudio sobre los valores ecosistémicos que aporta este tipo de ganadería "para proponer una compensación económica".

El ovino de carne también quiere disponer de ayudas similares a las llegan desde Bruselas a las organizaciones de productores que existen en otros subsectores, como la fruta. Para ello han plasmado en sus conclusiones una medida con la que demandan la puesta en marcha de una intervención sectorial que fomente la creación de organizaciones de productores.

Oviaragón-Grupo Pastores ya lo es –se ha convertido en la primera y única en España en constituirse como tal– por lo que defiende que este tipo de ayudas le permitiría "transferir más conocimiento, impulsar más la digitalización del sector e incluso facilitar las inversiones en las explotaciones", destaca el director general del grupo cooperativo aragonés.

Los seguros fueron también tema de debate. De ellos se habló en las mesas de trabajo y así quedó plasmado en el documento de conclusiones, donde se deja claro que para mejorar la rentabilidad de las explotaciones se hace necesario revisar el diseño de los seguros para adaptarlos a las necesidades actuales de las ganaderías y sus necesidades, tanto en primas como en coberturas y en especial en el seguro de compensación por pérdidas de pastos. Pero aún más, el sector pide que estén cubiertas por Agroseguro las nuevas enfermedades a las que está expuesto el ganado.

Relevo y mano de obra

Si complicado es el relevo generacional en el sector en general, mucho más en la ganadería extensiva. No es de extrañar por ello que el documento consensuado por los representantes del sector haga mención expresa a la incorporación. Así, se propone que para acceder a las ayudas no haya límite de edad y que se priorice al extensivo entre los criterios de valorización en el proceso de concurrencia competitiva.

No solo faltan ganaderos, también mano de obra para las explotaciones. Eso explica que entre las medidas propuestas se haga referencia a bonificaciones a la seguridad social o a la "flexibilización de criterios para poder realizar contrataciones en origen como se hace, por ejemplo, para el esquileo", explica Tarancón.

El sector reclama que las ayudas a la incorporación no tengan límite de edad, aunque se modulen priorizando a los más jóvenes

Mucho se habló de sanidad, pero también de apertura de mercados y de acuerdos comerciales que tengan en cuenta la vulnerabilidad de la ganadería extensiva. Sobre la mesa estuvieron las dificultades para dar salida a la lana, para lo que se propuso fomentar la apertura del mercado chino y flexibilizar los complicados requisitos que se ven obligados a cumplir los operadores al tratarse de un producto Sandach. Y no se olvidaron los participantes aragoneses en el foro de Toledo de insistir en el impulso y la promoción de las figuras de calidad alimentaria y, aunque reconocen la dificultad de la propuesta, en la retirada de la protección del lobo.

El decálogo del Ministerio

Si los representantes del sector trasladaron al Ministerio su batería de propuestas, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también llegó a la clausura de este encuentro nacional con un documento de iniciativas, que "nacen del espíritu de colaboración constatado en el foro, en el que se ha realizado un trabajo que marca un antes y un después para la ganadería extensiva", destacó el responsable de la política agraria española.

Son diez en concreto, divididas en tres ámbitos: simplificación administrativa, rentabilidad y especialmente sanidad animal.

La vacuna contra la EHE estará lista tras el verano. Heraldo.es

Planas anunció que la figura del veterinario de explotación tendrá carácter voluntario y que se revisará y simplificará el contenido del plan sanitario integral, el sistema integral de explotaciones y el plan de bienestar animal. Habrá vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) después del verano y el Ministerio destinará 15 millones de euros para subvencionar los gastos en los que hayan incurrido los ganaderos para hacer frente a esta enfermedad. Un cuantía que el ministro confía en que pueda duplicarse con la contribución de las comunidades autonómas, a las que pide aportar otros tantos millones.

Para la lucha contra la tuberculosis no solo se plantea un plan de erradicación en el que se quiere involucrar a las autonomías, sino que se ponen sobre la mesa siete millones de euros para suplir la decisión de la Unión Europea de reducir su aportación en los programas de erradicación de esta enfermedad.

Y para continuar hablando de rentabilidad, el ministro convocará una Conferencia Sectorial específica con las comunidades autónomas para evaluar la posible creación de la Intervención Sectorial del Ovino dentro de la Política Agraria Común. De esta forma se podrían conceder ayudas a organizaciones de productores y cooperativas –como tanto reivindica el sector–, aunque, eso sí, el ministro ya dejó claro que la puesta en marcha de este programa implicaría reajustar fondos de otras ayudas de la PAC.

Luces y sombras

Los participantes aragoneses en este foro nacional coinciden en destacar las buenas sensaciones con las que han vuelto del encuentro celebrado en Toledo.

"La predisposición y el ambiente estuvo muy bien", señala el representante de Oviaragón-Grupo Pastores, que matiza que el documento propuesto por el sector no recoge todas las medidas analizadas en las mesas de trabajo sino solo aquellas acordadas por unanimidad. Y reconoce que "queda mucho trabajo por hacer", por lo que espera que este encuentro sea el primero de otros muchos.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas aragonesas valoran las medidas anunciadas por el ministro Planas, pero consideran que son "insuficientes e inconcretas"

Lo destacan también Ramón Solanilla (Asaja-Aragón) y Joaquín Gargallo (UAGA-COAG), ambos ganaderos de extensivo de Huesca y Teruel, respectivamente. "Mis sensaciones son buenas. El encuentro permitió un contacto muy directo y mucho trabajo con los representantes del Ministerio y del sector", destaca Solanilla. "Se ha abierto un cauce de diálogo, se ha hecho un trabajo muy productivo para solucionar la crisis estructural del sector y ha sorprendido la unanimidad conseguida en las medidas", añade Gargallo.

No son tan positivos cuando se refieren, sin embargo, al decálogo presentado por el ministro Planas. "Falta concreción", dice Solanilla. Como ejemplo, reconoce que aunque se agradecen los 15 millones en ayudas para hacer frente a los gastos que ha provocado la EHE, lamenta que no se especifique cómo va a realizarse el reparto ni el papel que jugarán las comunidades autónomas en esta medida. Tampoco se detalla, señala, cómo se van a aplicar las flexibilidades que incluye el plan de choque contra la tuberculosis. Y le hubiera gustado un apoyo más decidido para que la investigación farmacéutica ponga el foco en el ovino, porque lamenta que "la industria considera que el sector está en decadencia".

De "luces y sombras" habla el responsable de Vacuno de carne de COAG, que aunque valora los avances en sanidad animal y simplificación burocrática, echa en falta "más ambición en las medidas que mejoren la rentabilidad de los ganaderos". Sin embargo, Gargallo, que advierte que cada año España pierde 1.550 explotaciones de ovino, caprino y vacuno, insiste en que hay que trabajar más teniendo en cuenta la "singularidad" de una ganadería que aprovecha los recursos como ninguna otra, que produce alimentos de alta calidad y que aporta unos "enorme" beneficios medioambientales.