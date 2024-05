Errores al buscar ayudas europeas: "Es importante no inventarse el proyecto"

Las ayudas europeas se han anunciado a bombo y platillo en los últimos años. En julio de 2020, la Unión Europea (UE) lanzó un gran paquete para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia de covid en la economía. Así nacieron los tan publicitados fondos Next Generation EU (Próxima Generación UE) con una dotación para todos los países europeos de 750.000 millones de euros. En España se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar los importes. Solicitarlos requiere una buena dosis de documentación y no caer en errores que pueden salir caros.

Los fondos están destinados a empresas de cualquier tamaño, incluidas pymes, micropymes y autónomos, así como a los ciudadanos y el tercer sector. Aragón recibió hasta marzo 929,3 millones de euros para sectores como el turismo, el medio ambiente, la educación, la energía o la vivienda, según un informe reciente presentado por la consultora KPMG. En su presentación se indicó que todos los departamentos del Gobierno de Aragón trabajan en iniciativas con fondos europeos.

Todavía hay plazo para solicitar dinero de esta bolsa de rescate europea. Desde el Ministerio de Hacienda explican que su principal componente es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una duración de seis años, de 2021 a 2026, y con un importe total que asciende a 672.500 millones de euros (312.500 en transferencias y 360.000 millones en préstamos a bajo interés). El plan de recuperación español está dotado con 140.000 millones de euros en transferencias y créditos. En su selección y distribución participan todos los niveles de la Administración: estatal, autonómico y local, además del sector privado.

"Cada convocatoria es un mundo"

En cuanto a los requisitos, "cada ayuda o convocatoria es un mundo", reconoce Carmen Arenas, directora en Auren Consultores y responsable del área de ayudas públicas. Recuerda que además de estos últimos fondos siguen en vigor los anteriores a la crisis como el programa Horizonte Europa, los Feder de desarrollo regional, el Fondo Social Europeo (FSE) o los Feader agrarios, que se renuevan periódicamente.

En el citado plan español del paquete Next Generation el objetivo es "transformar nuestra economía para hacerla más verde, digital, inclusiva y cohesionada e incrementando, al mismo tiempo, su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo", señalan desde la web del ministerio que dirige María Jesús Montero, encargado de coordinar la aplicación y gestión de los fondos. Se ha creado una secretaría general de Fondos Europeos, dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Consejos a la hora de buscar ayudas europeas

Arenas da una serie de recomendaciones para quien dé los primeros pasos en la búsqueda de financiación europea. Los consejos serán los siguientes:

1. Tener definido el proyecto para el que se pide. La consultora comienza por señalar que la empresa o persona que se decida a empezar a buscar "tiene que tener muy claro el proyecto o inversión que quiere hacer". Por lo general las ayudas van enfocadas para tipologías de proyecto. Lo normal es que el proyecto no esté iniciado.

2. Lista de gastos. Una vez que tiene el proyecto es necesario definir qué tipo de gastos va a necesitar, desde el equipamiento, medios, si hace falta una campaña de marketing…

3. Subvención o préstamo. Las ayudas europeas pueden utilizar distintas fórmulas. Quien solicite una de ellas "debe plantearse si lo que busca es una subvención, que lo que reciba sea a fondo perdido, si le vale que sea préstamo o una combinación de ambas", pone como ejemplos.

4. Colectivos con más ayudas. Si quien lidera la empresa es mujer o joven puede tener más ventajas porque hay ciertas ayudas que van solamente dirigidas a estos colectivos, principalmente de mujeres empresarias y emprendedores.

5. Apoyos en determinados municipios. El lugar en el que vaya a desarrollar el proyecto puede suponer una mayor cuantía ya que hay programas especiales para zonas más desfavorecidas.

Por encima de todas ellas destaca que no hay que empezar la casa por el tejado. "Es importante no inventarse el proyecto por pedir el dinero", plantea. Se puede tener la tentación de no dar importancia a la primera fase de desarrollo de la idea sino centrarse en conseguir fondos y luego destinarlos a lo que sea más necesario.

Justificación de las ayudas

Por el contrario, Arenas recuerda que si se consigue la ayuda habrá que justificar bien el destino del dinero. "La UE te va a pedir que justifiques que todo el dinero que te ha dado lo has invertido en ese proyecto", explica. Además, habrá que hacerlo conforme a la reglamentación europea que incluye una metodología concreta, respetando la legislación antifraude. "Cada convocatoria tiene sus propias bases y te va indicando cómo se tiene que justificar", detalla.

Una de las fórmulas es "recopilar todas las facturas y tener una contabilidad separada para toda la subvención y recoger allí todos los gastos". Otra vía no busca tanto "ir gasto por gasto sino ver el cumplimiento del proyecto", indica. Esta última se iría imponiendo más, pero "a partir de cierta cantidad te van a pedir la justificación más tradicional", considera. "Siempre que va en forma de subvención hay que justificarla", afirma.

Reconoce que el papeleo y los retrasos en el cobro en algunos casos pueden "frustar" a los solicitantes. "Todo el tiempo que lleva y hasta que recibe el dinero puede desincentivar", confiesa. Las más comunes como el llamado kit digital "todavía no se están cobrando", reconoce. Este incluye aportaciones para autónomos y microempresas que renueven su tecnología. "Está en fase de justificación y una vez que lo esté el Ministerio irá pagando", señala. Estas dependen del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que las gestiona a través de la entidad Red.es. Desde administraciones como la aragonesa también han pedido más agilidad en la tramitación.

Arenas considera que en la generalidad de los casos, sobre todo, en ayudas muy grandes, "funciona bien" y que "el mecanismo está bien engrasado".

