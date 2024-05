Tras la negativa de Samper, Araga pide a Hacienda que destine fondos para ayudar a los afectados por la sequía

No habrá ayudas directas para los agricultores y ganaderos afectados por las graves pérdidas que ya ha provocado la sequía en el cereal aragonés y que comienza a amenazar el buen desarrollo de otras producciones como el almendro y el olivar. Al menos, no por parte de la consejería de Agricultura, cuyo titular, Ángel Samper, ya dejo claro el miércoles en la reunión de la Mesa de la Sequía, que "se niega a repartir miserias".

Pero, los agricultores no se dan por vencidos. Si se cierra esta puerta en el departamento situado en la sede de San Pedro Nolasco, están dispuestos a llamar en los despachos de otras consejería del Gobierno PP-Vox. Así lo han hecho este jueves los representantes de Araga, que ha solicitado a la Consejería de Hacienda "que se realicen las gestiones necesarias para aumentar los fondos que permitan apoyar a las explotaciones agrícolas y ganaderas a superar la que será, en muchos casos, la tercera campaña consecutiva con pérdidas por sequía", ha señalado el presidente de la organización agraria, Federico Lorente.

Araga no habla expresamente en su comunicado de ayudas directas, pero tras la reunión de la Mesa de Sequía, Lorente aseguraba que "sea como sea habrá que presionar al Gobierno de Aragón, a la consejería de Hacienda y al Ministerio para que igual que la campaña pasada hubo una situación de sequía y se pusieron ayudas directas encima de la mesa pues este año se vuelvan a poner".

Araga calcula que ya son más de 185.000 las hectáreas afectadas por la sequía. Una superficie que se reparte por la práctica totalidad de la provincia de Teruel, gran parte de la de Zaragoza y los Monegros oscenses. "A los ya elevados costes de producción se suma esta pertinaz sequía que aboca a una campaña en la que en muchas explotaciones no merecerá la pena sacar las máquinas a cosechar", ha lamentado Lorente.

El presidente de Araga ha recordado que esta preocupante situación que atraviesa el campo aragonés afecta también a la ganadería, que no dispone de pastos para alimentación. Por eso, Lorente ha pedido al departamento que dirige Roberto Bermúdez de Castro, al que también reclama incentivos fiscales para los afectados, que "sea sensible" con la situación del campo, "muchas explotaciones están abocadas al cierre si no reciben apoyo".