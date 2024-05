La sequía en Teruel: secanos arruinados, regadíos en apuros y agua de boca con cisternas

La sequía que sufre la provincia de Teruel ha obligado a los bomberos de la DPT a abastecer con cisternas desde que empezó 2024 a Abejuela, La Iglesuela del Cid y El Paúl, una pedanía de Manzanera. En total, han recibido 1,6 millones de litros a dos meses del verano y los problemas se extenderán a otras poblaciones del sudeste provincial si no llueve en breve. Abejuela, gracias a las últimas lluvias, abandonó hace 12 días el listado de la sed.

El alcalde de La Iglesuela, Fernando Safont, explica que la captación municipal aporta normalmente 400.000 libros de agua al día, pero con la sequía se ha quedado en 70.000, lo que obliga a recurrir a las cisternas de los bomberos día sí día no. La agricultura y la ganadería sufren también las consecuencias. "El cereal no ha nacido ni nacerá y no hay nada de pasto. Nunca he visto una situación parecida, ni siquiera los más viejos del lugar", se lamenta.

La alcaldesa de la vecina Mirambel, Carmen Soler, resalta los apuros que atraviesa la ganadería, un pilar fundamental de la economía local. Una de las dos captaciones municipales se ha secado y la que sobrevive se ha quedado a la mitad de su caudal. Aunque, de momento, hay agua de boca, las balsas para abastecimiento del ganado "se agotarán en un mes si no llueve". Como esta muy "preocupada" por la situación, convocó una reunión con los ganaderos instándoles a "controlar" el consumo de la escasa agua disponible.

Según un reciente informe del sindicato UAGA, en todas las comarcas de la provincia hay perdidas agrícolas por sequía, salvo en la Sierra de Albarracín. En varias demarcaciones, la cosecha cerealista de secano se ha perdido en un 90%. Y los apuros se extienden al regadío. La cuenca del río Guadalope está en situación de alerta por falta de lluvia y por la escasez de reservas para garantizar el riego, pues los pantanos de Santolea, Calanda y Caspe están por debajo de los valores normales para esta época. Los regantes sufren restricciones y sólo pueden abrir las compuertas cada tres semanas, en lugar de cada dos, como harían en una situación normal.

Quienes tengan instalados sistemas de riego por goteo, como ocurre en la zona de El Plano de Alcañiz, podrían terminar la campaña, pero si no llueve pronto, en los terrenos donde se riega "a manta" se perderá la cosecha.

"Nosotros disponemos de 4.000 metros cúbicos para regar a manta, pero son insuficientes para poder sacar la cosecha adelante, ante la falta de lluvias", explica Manuel Azcón, propietario de tierras en Valmuel. Por otra parte, lamenta que "aunque llueva, los cultivos de secano ya están perdidos, porque las plantas están muertas", como ha ocurrido con la cebada que sembró. "Lo peor –cuenta– es que es el segundo año consecutivo que vamos a perder la cosecha por falta de lluvia".

Manuel fue uno de los agricultores que sembró en uno de sus terrenos plantas que fijan el nitrógeno del aire a la tierra, en su caso veza, aprovechando las ayudas económicas para afrontar esta iniciativa, que es novedosa en su zona. Sin embargo, también va a perder la veza, cuyas semillas "son muy caras", se queja.

A principios de esta semana la CHE aceptó la petición de los regantes bajoaragoneses y abrirá las tres presas del pantano de Santolea. Una de ellas, la del Cañón, finalizada en 2022, está en periodo de pruebas, con la necesaria puesta en carga, un proceso de varios años de llenado y vaciado a diferentes niveles, por lo que no ha sido empleada todavía para el riego. Los usuarios han pedido a la CHE su apertura y han conseguido su aprobación, pese a que eso conlleve retrasar su puesta en carga. De esta manera, los agricultores tendrán a su disposición la totalidad de las reservas de Santolea, salvo 3 hm³, los mínimos establecidos para garantizar el caudal ecológico.

No obstante, esta medida no será suficiente para abastecer a todos los usuarios, por lo que éstos deberán seguir con las mismas restricciones y esperar a la lluvia. Para ello, mayo y junio son los meses más propicios. Y es que los tres vasos de Santolea, con una capacidad total de 104,8 hm³, cuentan actualmente con 18,6 hm³. La situación del pantano de Calanda, tan importante como el de Santolea, para los usuarios del Guadalope, tampoco es buena. Se encuentra al 26,2% de su capacidad.

La del Guadalope es la tesitura más alarmante en cuanto a la sequía. Las cuencas del Martín y el Matarraña tienen mayor solvencia, pero están en "prealerta", según el último informe de la CHE.

"La situación es muy mala", manifiesta Miguel Zurita, presidente de la Junta Central de Regantes del Matarraña. En esta cuenca han retrasado este año la campaña de riego. "Hemos empezado el 24 de abril y el año pasado lo hicimos el 8 de marzo", señala. Todavía está por ver si se limita el riego entre los agricultores en esta zona, pero si sigue sin llover "tendrá que haber restricciones", advierte Zurita, apremiando a las administraciones a que ejecuten las tan esperadas balsas laterales en el Matarraña.

Debido a las dificultades que también sufren los agricultores de la cuenca del río Martín, Antonio Esteban, presidente del Sindicato de Riegos de Híjar, indica que muchos agricultores han recurrido a los seguros. El problema será más grave todavía, apunta Esteban, partir de febrero, cuando comience la campaña siguiente. "Si no hay lluvia no habrá agua en los pantanos" y nos quedaremos sin reservas. En cuanto a la sequía que están sufriendo los campos, asegura que "no había visto nada igual, y mi padre dice lo mismo".