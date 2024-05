La sequía se ceba con el sur mientras el norte de Aragón vive uno de los años más húmedos

La grave sequía que vivió la margen izquierda del Ebro en 2022 y 2023 se ha trasladado este año al sur de Aragón. Mientras el norte de la Comunidad disfruta de un año histórico por la abundancia de agua, tanto en precipitaciones como en reservas en los embalses, la margen derecha, la provincia de Teruel y parte de la de Zaragoza, sufre un periodo extremadamente seco que, como ha advertido esta semana la organización agraria UAGA, conllevará pérdidas en las cosechas de hasta el 90%.

El contraste entre el norte y el sur se evidencia en los datos. Del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo 2024, la media de precipitaciones en toda la cuenca del Ebro fue de 341 litros por metro cuadrado, frente a los 296 de los últimos 20 años, lo que sitúa al primer semestre del año hidrológico como el quinto más húmedo, según la CHE.

Ese fue el promedio, pero en zonas como el Pirineo central y occidental y las cabeceras del Tirón y Najerilla se registró más del doble. Por contra, hacia el sureste existen áreas donde apenas se ha llegado a acumular la mitad de la precipitación.

La cara y la cruz también se refleja en los embalses y en la disponibilidad de agua para el riego. Los sistemas que dependen de las grandes presas del Pirineo tienen sus reservas a más del 90%. Es el caso de Riegos del Alto Aragón, el Canal de Bardenas o el Canal de Aragón y Cataluña (en la cuenca del Ésera), con más de 100.000 hectáreas cada uno.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro recuerdan que todas las grandes borrascas que se han sucedido desde el otoño han impactado de lleno en el Pirineo y el Prepirineo. Las crecidas en los ríos han obligado incluso esta primavera a realizar desembalses para hacer hueco ante futuras avenidas y el deshielo. En la asamblea celebrada esta semana por Riegos del Alto Aragón, su presidente, José Antonio Pradas, destacó que, dejando al margen caudales ecológicos y abastecimientos, se han soltado 818 hectómetros cúbicos, un volumen que casi podría llenar dos veces el embalse de Mediano y salvar un campaña entera.

Las reservas de agua en las distintas cuencas

Por contra, los regadíos de Teruel sufren una situación muy precaria e incluso peligran. El volumen de agua embalsada en el Guadalope apenas llega al 27% y en el Aguas Vivas, al 29%. El primero abastece a 28.000 hectáreas y 7.000 más con el afluente del Guadalopillo y los canales de Calanda y Valmuel.

En total en la cuenca, de las más de 3 millones de hectáreas cultivadas anualmente, el 25% están en regadío, pero estas suponen el 65% del valor económico de las producciones agrícolas.

Ocho meses sin llover

El delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena, destaca las escasas precipitaciones de zonas como el Bajo Aragón y el Matarraña, donde en ocho meses apenas ha llovido. "Hace tres años era totalmente al revés: los ríos de Huesca estaban peor que los de Teruel. Se ha producido un cambio de tendencia y la sequía ahora la encontramos en la margen derecha del Ebro", indica.

El mapa pluviométrico de marzo, el último disponible, explica la aridez del campo turolense. Fue un mes muy húmedo en general en la Comunidad, con un 184% más de lluvias respecto a la serie 1991-2020 y, sin embargo, algunos puntos del Bajo Aragón ni siquiera llegaron al 50%.

La nieve, con un comportamiento inusual, también ha ayudado a que sea un invierno muy húmedo en el Pirineo, destaca Rafael Requena. "Hasta febrero íbamos camino de la peor temporada y de pronto se puso a nevar y superó la media de los últimos cinco años".

Los regantes del norte se sienten privilegiados y muestran su solidaridad con los agricultores del sur, "porque mientras en Riegos del Alto Aragón o el Canal de Aragón y Cataluña estamos hablando de si hacemos dos cosechas o una y media, en la margen derecha a lo mejor no pueden ni dar el riego de apoyo a la primera", señala David Solano, responsable del Agua de la UAGA. Por no hablar del secano, que solo depende de si llueve o no llueve.

Solano reivindica "hacer regadíos que tengan garantía de agua, pues si con el cambio climático al regadío le va mal, qué será del secano», dice. Y reclama un equilibrio territorial más equitativo, porque en la cuenca del Aguas Vivas no hay recursos ni para el abastecimiento de una granja de cerdos, y en el Jalón la dotación no llega a 1.000 metros cúbicos por hectárea, muy lejos de las cifras de la margen izquierda.

"Ya quisiera la margen derecha tener nuestro peor año. Aquí contamos con los grandes embalses del Pirineo y allí no, y se entra en una espiral en la que cuanto más pobre es un regadío más difícil es que haya inversión para modernizar. Es un círculo vicioso", indica el responsable de la organización agraria. Y todo ello con un nuevo factor en juego, el cambio climático.

UAGA ha pedido una convocatoria de la Mesa del Agua. Solano recuerda el dictamen aprobado en 2023 con una mención especial a la margen derecha y al cambio del modelo de financiación para sus obras hidráulicas. "Habrá que hacer un planteamiento y no hablar de obras como Biscarrués, que no tiene sentido rescatar cuando la agricultura del sur se apaga y cierra explotaciones".

Con él coincide Jesús Ballarín, agricultor de Alcalá del Obispo, cerca de Huesca, cuyas fincas se alimentan del Guatizalema. "Venimos de tres campañas de restricciones pero ahora tenemos agua asegurada para los cultivos de verano", dice. Reconoce que este 2024 se viven en Aragón "dos situaciones extremadamente opuestas".