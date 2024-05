Decepción en las organizaciones agrarias aragonesas ante la negativa de Samper a dar ayudas directas por la sequía

La petición unánime de las organizaciones agrarias de que de la reunión de la Mesa de la Sequía este martes, con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, salieran ayudas directas para las explotaciones familiares que más están padeciendo la falta de lluvias, ha sido desatendida.

De nuevo las organizaciones agrarias, sindicatos y cooperativas, han salido con las manos vacías de una Mesa con Samper en la que todos han pedido soluciones urgentes ante una cosecha esquilmada por el segundo año de sequía. La decepción y la desilusión ha sido el sentimiento general tras finalizar la reunión en la sede de la consejería en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza.

El consejero Ángel Samper ha dicho que van a tratar de flexibilizar la PAC para que la mayoría pueda cobrarla y que están trabajando "alguna fórmula de acompañamiento" a los que más pérdidas haya ocasionado la sequía, aunque ha dejado claro que "no será ayuda directa porque el dinero que necesitaríamos para responder a a esto sería mucho".

Samper ha recordado que una tercera parte de los agricultores no contratan seguro porque no les sale a cuenta y ha criticado que hasta ahora los seguros se escudaban en que "lo que es asegurable no es indemnizable" pero hay que darle una vuelta a esa premisa, ha señalado, al entender que "no es rentable asegurar" cuando debería serlo y que ahí están valorando acometer desde la DGA alguna línea de apoyo.

Sin embargo, no la ha concretado, y los participantes en la Mesa de la Sequía han reconocido salir muy decepcionados.

Mesa de la Sequía celebrada en la sede de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Guillermo Mestre

José María Alcubierre, secretario general de UAGA Aragón, ha calificado el encuentro de 'desilusionante'. "Fue descorazonadora", ha dicho, la visita realizada recientemente a las zonas afectadas por la sequía que prácticamente es toda la provincia de Teruel y gran parte de la provincia de Zaragoza". Y ante la Mesa de la Sequía de hoy, ha reconocido que esperaban "hubiera propuestas más valientes y sobre todo ayuda directa para aquellas explotaciones más vulnerables que viven de la agricultura y que solo tienen esos ingresos.

Y ha pedido a Samper que deje de "tergiversar las cosas y tratar de hacerles comulgar con ruedas de molino porque unas cosas son ayudas directas y otra préstamos" a los que se refirió el consejero por valor de 10 millones de euros, (de los que además ha recordado Alcubierre, durante la anterior legislatura cuando era consejero Joaquín Olona, ya se concedieron 6 millones).

Alcubierre ha vuelto la mirada atrás para recordar que el Ministerio dop el año pasado 80 millones en ayudas directas por la sequía a las distintas comunidades y que este año Aragón necesitaría al menos de 20 o 30 millones por parte del Ejecutivo autonómico, si bien aún no han calculado la estimación total en pérdidas ya que la cosecha empezará a finales de mayo o principios de junio.

José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Aragón, ha mostrado también su pesar porque el campo necesita respuestas urgentes. "La situación de sequía afecta este año sobre todo al sur de Zaragoza y toda la provincia de Teruel. Le hemos transmitido a la consejería de Agricultura la desesperación que se está viviendo porque ya venimos de un año, el pasado, muy malo".

Además de la flexibilización de la PAC para que nadie se quede sin cobrarla ("No podemos dejar un agricultor ni un ganadero sin cobrar sus expedientes porque si no lo arruinamos con toda seguridad", ha dicho Cebollada). desde Asaja han pedido ayudas directas para estas zonas puedan salir adelante.

Lo mismo ha reclamado José Manuel Roche, desde UPA Aragón. "No podemos mirar hacia otro lado ni únicamente divagar viendo como está la situación sobre todo toda la provincia de Teruel y todo lo que es la margen derecha del Ebro en la provincia de zaragoza. Es por segundo año la sequía y en algunas zonas por tercero consecutivo". Por eso, ha vuelto a pedir al consejero Samper que se comprometa. "Aquí el único que ha puesto dinero ha sido desde el ministerio de Agricultura a través de los acuerdos alcanzados con las organizaciones profesionales agrarias".

"Somos conscientes que el departamento de agricultura puede tener el margen económico que tenga, pero hay un Gobierno de Aragón detrás y esto es una consejería del Gobierno de Aragón", ha advertido. "Por lo tanto desde el Gobierno de Aragón, el señor Azcón tendrá que mirar a su consejería y mover todo lo que tenga que mover para destinar un presupuesto para destinar ayudas quirúrgicas a aquellos agricultores y ganaderos que viven en zonas con una sequía extrema y que por segundo año consecutivo no van a coger ni un duro ".

Junto con Roche, Cebollada ha insistido en que si no consiguen ayudas directas habrán fracasado y que llevan intención de solicitarlas si el consejero no les escucha, al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y dirigirse también al ministro Planas, con "la mano tendida" para "sacar esto adelante como sea" y no ver abocadas a muchas explotaciones agrarias y ganaderas a us desaparición.

El presidente de ARAGA, Federico Lorente, ha pedido también a la DGA "avanzar un poco más", con ayudas directas ante la falta de liquidez y rentabilidad de las explotaciones de las comarcas que sufren sequía por tercera campaña consecutiva. "Sea como sea habrá que presionar al Gobierno de Aragón, a la consejería de Hacienda y al Ministerio para que igual que la campaña pasada hubo una situación de sequía y se pusieron ayudas directas encima de la mesa pues este año se vuelvan a poner".

Por último, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ha mostrado su preocupación por las cooperativas ante otra campaña de sequía, por el "síndrome de almacenes vacíos" y por la "impotencia" de cara al mantenimiento de puestos de trabajo en el medio rural, y ha reivindicado un modelo de seguro que llegue al lucro cesante y por ayudas que puedan mantener la cuenta de resultados de una cooperativa.

"Prácticamente estamos a 15 días de empezar la cosecha" y aunque no tienen unas cifras exactas, las pérdidas van a ser cuantiosos. "Hay algunos sitios que va a ser del 90", ha precisado refiriéndose sobre todo a la provincia de Teruel, pero también al Bajo Ebro en Zaragoza y alguna parte de Monegros Huesca y Monegros Zaragoza.