Las subidas de la inflación y de los sueldos se acercan: estas son las alzas en Aragón en abril

La inflación continúa al alza y aunque ya no se registren los récords de hace dos años se sigue notando en el bolsillo. El índice de precios al consumo (IPC) ha subido un 3,3% en abril tanto en España como en Aragón. Lejos queda la escalada que llevó al coste de la vida a avanzar un 11,4% en Aragón en julio de 2022. Por su parte, las subidas salariales han ido moderándose, acercándose a las de los precios, pero con diferencias entre sectores y regiones.

En los 84 convenios colectivos renovados en la comunidad hasta el cuarto mes del año se acordaron incrementos de sueldos del 3,21% de media. En este dato se incluyen 50 pactos de empresa y 34 de ámbito superior que afectan a 32.233 empresas y 243.210 trabajadores. La subida es desigual de unas empresas a otras. Fuera quedan también otras compañías en las que no se han tocado los salarios.

Negociaciones de convenios abiertas

Entre las últimas empresas que negocian aumentos salariales se encuentra el gran centro logístico de Inditex en Zaragoza. El gigante textil gallego ha planteado un incremento del 13% para tres años (2024-2026), mientras el comité parte de un alza del 15% en dicho periodo. Solo este convenio afectaría a 1.800 trabajadores que forman la plantilla fija de la llamada Plataforma Europa que distribuye prendas de Zara. En la empresa zaragozana Nurel la propuesta de los sindicatos incluye incrementos para los próximos cuatro años (2023-2026) del 3,1%, 2,5%, 2% y 2%, respectivamente.

Del lado de los precios, tras la media de la inflación hay epígrafes que se encarecen más como las facturas de la luz. Los gastos fijos de los hogares se siguen resintiendo por el efecto de la subida del IVA de los recibos que ha pasado del 10% al 21% este año, debido precisamente a los precios bajos de la energía. Esto hace que el epígrafe del IPC en el que se incluyen, el de 'Vivienda', registre un alza del 4,8% en el caso de Aragón. Los precios de los alimentos continúan por encima de la media con un incremento del 4,9% en la comunidad.

El nivel actual de los incrementos de sueldos se encuentra en torno al pactado en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que suscribieron a nivel nacional las dos patronales (CEOE y Cepyme) con los dos sindicatos con mayor representación (CC. OO. y UGT) el año pasado. Este sirve de orientación en las negociaciones en las empresas. "Se fijó la hoja de ruta en el 3% y de ahí no se ha salido nadie", explica Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón. "Todo lo que sea que esté en esa línea, fenomenal", valora sobre la evolución de los incrementos salariales que se van negociando en los convenios este año. El objetivo del acuerdo es dar estabilidad a ambas partes, pero no significa que se registren subidas ni por igual en todas las empresas.

La situación de las compañías tampoco es la misma para afrontar incrementos de la partida salarial. Entre las pymes y micropymes, mayoría en el tejido empresarial aragonés, Pérez asegura que mientras hay sectores "que están recuperándose como la hostelería o la industria, otros no tanto". Según datos recientes del Banco de España, "todavía un 30% de pymes están en pérdidas", según sus declaraciones del Impuesto de Sociedades. "Todavía hay gente que ha sufrido mucho", señala.

Subidas "rácanas"

Desde UGT Aragón, su secretario general, Juan José Arcéiz, afirma que "en las grandes empresas todas tienen garantizado el IPC" y el resto de trabajadores de grandes sectores como el metal quedan cubiertos por los convenios sectoriales. Reconoce que también hay compañías grandes "que quieren hacer subidas muy rácanas, que no son acordes con sus beneficios".

El líder sindical confiesa que el 3% pactado el año pasado se queda "justico" ahora porque "aunque subas el IPC o incluso por encima se lo comen otras cosas que no tienen sentido que no bajen como las hipotecas, salvo por el mero hecho de dar beneficios a los bancos. Por qué estamos tardando tanto en bajarlas", se plantea. Insiste en preguntarse por qué no están bajando ya los intereses después de moderarse la inflación, que era lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos.

La escalada del euríbor desde el año pasado hace que "sube la nómina, pero la hipoteca sube más". Además, denuncia una "subida ficticia" de muchas cosas como en el caso del alza de precios de la alimentación que continúa y que cree que ya solo "va dirigida a la cuenta resultados de las empresas".

Critica que esta situación "castigue a las rentas de los trabajadores y los esfuerzos empresas por subir estas cantidades y que luego no valga".

Para Carmelo Asensio, secretario de Empleo y Formación Sindical de CC. OO. Aragón se está recuperando poder adquisitivo "pero muy lentamente" por subidas como los alimentos y la vivienda. Recuerda que el acuerdo nacional recogió un alza del 4% para 2023 y un 3% para 2024 y 2025, pero cree que este año "subirán los sueldos un 4%, sobre todo, por lo que vamos firmando en los convenios más potentes". Con ello se mejoraría la situación de los hogares donde la alimentación continúa creciendo por encima de la media con un 4,8% en Aragón.

"Se nos sigue yendo un sector muy importante como la alimentación porque hay cosas que no se explican, salvo que sea saqueo de la distribución", critica, achacándolo a los "márgenes de las distribuidoras". A ello une que los precios de la compra de vivienda y el alquiler siguen dificultando su acceso para los ciudadanos.

Más subidas entre los directivos

Entre los trabajadores con mejores perspectivas de engordar su retribución se encuentran los puestos más cualificados. La previsión de incrementos este año para mandos intermedios y directivos se sitúa dos puntos por encima de la media hasta el 5% en Aragón, según el 'Estudio de Remuneración 2024' de la consultora Michael Page, perteneciente a PageGroup y con oficina en Zaragoza. Entre las razones que en una región con una tasa de paro baja (7,7%), casi estructural, "no hay suficientes trabajadores para cubrir la demanda o hay que reconvertiros de otras áreas y eso tiene un coste, que se traduce en un aumento salarial", explica Francesc Lladó, senior Executive Manager de Michael Page Aragón.

Entre los sectores con mayor crecimiento en contratación se encuentran "la ingeniería, desde mantenimiento, logística, compras, construcción o renovables, que van a la delantera en ámbitos salariales porque Aragón es un área logística y financiera", añade. Estos perfiles recogieron subidas superiores a la media el año pasado, como el 7% de los puestos de ingeniería o los 6% de finanzas.

Las previsiones de la consultora de Recursos Humanos, en base a los resultados de 2023 y los primeros meses de 2024, apuntan "que los salarios de sus procesos de contratación en Aragón seguirán creciendo un 5% de media en la parte fija en comparación con el pasado año". Con esta tendencia al alza considera que las plantillas "cada vez valoran más la parte del sueldo variable, entre las que destacan los seguros de distinto tipo, o que la parte variable esté ligada a los resultados de la compañía". Ambos punto considera que serán "clave para atraer y fidelizar al talento en Aragón".

