José Manuel González-Páramo: "El mercado ya está descontando que al mes que viene el BCE bajará los tipos de interés"

Ha ofrecido este lunes una conferencia titulada ‘En defensa de la independencia de nuestros bancos centrales’. ¿Tiene amenazas?

La independencia del banco central es relativamente joven, tan solo tiene 30 años. El banco central lo ha hecho en términos generales bien, pero tiene vulnerabilidades que no conviene olvidar. Una de ellas es que la gobernanza del banco central no es elegida y en democracias la elección es lo que legitima. Otro punto de vulnerabilidad sería, y no hablo del banco de España sino de los bancos centrales en general, que ignorasen las críticas que se han hecho a su actuación desde la gran crisis financiera y, por último, yo creo que es la complacencia, que puede ser una semilla de la inacción. Como los bancos centrales son el mayor invento institucional en las últimas décadas y nos han dado inflación baja y estabilidad sería bueno defenderlos especialmente frente a sus entusiastas.

Es inevitable hablar de la posible fusión BBVA y Sabadell. ¿Se está complicando este proceso con una opa hostil, con la intervención del Gobierno o con la denuncia ante la CNMV?

No lo sé, yo sobre esto no puedo opinar, porque ya no soy consejero del BBVA, lo fui hasta hace cuatro años, pero ya no tengo esa función y conozco lo que se sabe por la prensa. En principio yo creo que es conveniente que los bancos europeos sean de tamaño suficiente y también transfronterizos, un requisito que en este caso no se da porque el banco de Sabadell no tiene una huella internacional muy importante salvo en el Reino Unido. Pero, cuando se discute sobre si el tamaño va en perjuicio de la competitividad yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que hoy día los bancos no compiten físicamente, que haya más o menos oficinas no determina la competitividad de una entidad y la mejor prueba es que tenemos bancos sin oficinas. Lo importante es garantizar precios bajos para los servicios financieros que se ofrecen y para eso tenemos unas autoridades de competencia, un Banco de España y un Banco Central Europeo y, por lo tanto, podemos estar tranquilos. Si ellos la autorizan será que no ven riesgo.

"En principio yo creo que es conveniente que los bancos europeos sean de tamaño suficiente y también transfronterizos, un requisito que en este caso no se da porque el banco de Sabadell no tiene una huella internacional muy importante salvo en el Reino Unido"

Entonces, ¿es infundada la preocupación de aquellos que alertan del impacto que esta opa tendrá en la competencia en el mercado financiero?

Yo creo que no tiene ningún fundamento.

¿Es saludable que en el mapa financiero de un país convivan grandes bancos con entidades de menor tamaño?

Sí, ¿por qué no? Esto lo encuentra uno en casi todos los países. En la medida en que las entidades de tamaño mediano o pequeño tengan un nicho de mercado y sirvan a una clientela determinada tiene todo sentido del mundo. No hay razón para que no puedan puedan sobrevivir bancos de tamaño pequeño o mediano.

¿Veremos mas fusiones bancarias o la opa del BBVA al Sabadell es un caso aislado?

No es un caso aislado en absoluto. Esto está pasando a nivel nacional en casi todos los países de la Unión, pero lo que todavía echamos a faltar son fusiones transfronterizas. Muchas operaciones de ese tipo es lo que necesitaríamos para tener una unión bancaria de verdad.

¿Y por qué no se producen?

Porque todavía hay especialidades regulatorias nacionales que crean tal incertidumbre y tales costes que los bancos prefieren todavía mantenerse a nivel nacional en esa operaciones.

¿Ve realista la previsión del Banco Central Europeo que fija para 2025 el control de la inflación y la cifra en un 2%?

Creo que sí, no solo porque la mayoría de las proyecciones de inflación incluso adelantan un poco esa cifra a finales de este 2024, sino porque el Banco Central Europeo es consciente de que quizás actuó demasiado tarde y no se puede permitir un segundo error.

¿Seguirá el BCE lo que han hecho otros bancos periféricos que ya han empezado a bajar los tipos? ¿Lo veremos pronto?

El mercado ya está descontando que al mes que viene el BCE va a mover en ficha hacia abajo y creo que es bastante realista esa proyección y no por seguir a esos países que ya han empezado, porque fueron los primeros en empezar a subir y además tienen otra situación cíclica y económica distinta. Lo que seguramente va a ser novedoso esta vez es que es altamente probable que el Banco Central Europeo baje los tipos antes que la Reserva Federal, lo cual es históricamente una novedad.

"Echo de menos una buena reforma del sistema de pensiones que haga que su desequilibrio no vaya creciendo inercialmente en el tiempo y deje la factura a nuestros hijos y nuestros nietos"

A pesar de la elevada inflación, de los altos tipos e incluso del inestable y convulso escenario político, la economía española se ha comportado estos últimos años mejor de lo que se esperaba. A algunos analistas les ha sorprendido. ¿A usted también?

La verdad es que no. Yo creo que es importante ser consciente de que este crecimiento diferencial tiene dos fundamentos, uno es la evolución del turismo, que así como en la bajada nos llevó más abajo que al resto de los países en la subida está siendo impresionante y este año se espera otra temporada turística excepcional. Y en segundo lugar, los fondos europeos, que aunque no se gastaran de la manera óptima, están creando demanda. Ojalá pudiéramos decir que ese crecimiento diferencial responde a que se han hecho las reformas estructurales que eran necesarias, pero creo no es así.

¿Echa de menos alguna?

Una buena reforma del sistema de pensiones que haga que su desequilibrio no vaya creciendo inercialmente en el tiempo y deje la factura a nuestros hijos y nuestros nietos. Me encantaría ver una reforma laboral que reduzca de verdad la precariedad, y que realmente se fije en niveles de salario y duración de los contratos.

¿Tiene dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico en España en los próximos años?

Compartimos riesgos con el resto de Europa, de forma que si la situación en el resto de Europa y en particular en Alemania y en Francia no va muy bien, esto afectará de manera indirecta a España. Otro de los riesgos importantes es la geopolítica que podría afectar a los flujos turísticos y un tercer riesgo es hacer reformas estructurales bajo la presión de la necesidad. Por ejemplo el año que viene entran en vigor las nuevas reglas fiscales en la UE que van a obligar a España a recortar el déficit de una manera muy significativa y esto va a detraer el crecimiento económico.

¿Cómo ve el comportamiento de la economía aragonesa?

Creo que está muy imbricada en la economía del conjunto del país, con cercanía obviamente a Cataluña y en la medida en la que está recuperación ha sido sólida y bastante continuada esto se está notando en las cifras de Aragón. Sería muy osado por mi parte ir en más detalle a comentar la situación no siendo un experto.