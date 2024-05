Así afecta a los consumidores la opa hostil de BBVA al Sabadell: "Es una mala noticia"

Menos bancos, menos puertas a las que llamar, menos competencia. Este es el plateamiento de las asociaciones de consumidores cada vez que adelgaza el mapa financiero. Como en el resto de fusiones que se han producido en el sector desde la crisis financiera de 2007, una unión entre entidades, dirigida a reforzarlas, supone una reducción de las posibilidades de elegir para los clientes. Después de unos años de parón en el sector, el interés del BBVA por hacerse con el Banco Sabadell ha vuelto a poner en alerta a los consumidores, sean clientes o no, por las repercusiones.

Desde Actora Consumo consideran que el intento de fusión es una "mala noticia para los consumidores" y han pedido al Gobierno central que "mantenga las condiciones para garantizar un mercado bancario donde la competencia sea real y no un mero papel mojado". En que "no es una buena noticia" coincide José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón).

El Ejecutivo ya se ha pronunciado este mismo jueves, nada más conocerse que BBVA contraatacaba con una opa hostil tras fallar su primer intento de alcanzar un acuerdo con el Sabadell. El Gobierno ha dicho que tiene "la última palabra para autorizar" dicha operación. Falta todavía que valoren la operación los órganos de supervisión y competencia, si sigue adelante.

La asociacion de usuarios financieros, Asufin, ha pedido que se garantice el servicio bancario frente a la concentración de entidades. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha declarado que “los servicios financieros básicos deben ser considerados esenciales". En este sentido, han considerado que en procesos de integración de entidades, "la desbancarización del territorio es la cara B del proceso de la reestructuración bancaria a la que asistimos y que hereda la acaecida en la anterior crisis financiera de la década pasada". Ha advertido que el avance de la concentración bancaria "nos aboca, irremediablemente, a la exclusión financiera por el cierre de entidades duplicadas". Así, ha indicado que “cuantos menos bancos y más grandes existan, más fácil es comportarse de una forma no competitiva y, por tanto, obtener rentas de monopolio u oligopolio”.

Desde Ucaragón se han señalado también los riesgos para los pequeños accionistas de ambos bancos. "Los pequeños ahorradores que han invertido tanto en el BBVA como en el Sabadell, en un proceso de estas características y tal y como se hace, no tienen ninguna posibilidad de influir en ese proceso", ha reconocido Oliván. Se ha planteado preguntas como qué ocurrirá con quienes no acepten la oferta que plantea la opa e incluso con quienes la acepten. Ante los interrogantes que faltan por despejar, en una fase tan inicial del proceso, "la primera recomendación es esperar al folleto de la opa. No tomar ninguna decisión sin mirarlo", recalca Oliván, en referencia al documento que recogerá las condiciones de la operación y que será supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las claves para los consumidores

1. Reducción de la competencia. La primera consecuencia de una fusión entre bancos es la reducción del número de entidades, lo que va en detrimento de la capacidad de elección. Para Actora Consumo, de salir adelante supondría "ahondar en la dinámica de concentración bancaria, tendiendo hacia el oligopolio, lo cual es sumamente perjudicial para los consumidores, que se ven abocados a operar en un sector donde la competencia brilla por su ausencia". Desde el BBVA han asegurado que la competencia no se verá afectada porque hay que tener en cuenta más factores, como que ahora existen más alternativas como la banca por internet. En cualquier caso, será la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) quien valore si afecta o no.

2. Subida de las comisiones. En un mapa bancario con menos entidades, las asociaciones de consumidores barajan que se encarecerán los servicios que ofrecen, ya que habrá menos entre las que aplicar el 'busque y compare'. Actora Consumo teme que "los precios por servicios bancarios (comisiones y préstamos) sean más altos que en un mercado con mayor competencia".

3. Menos oficinas. Una consecuencia de las integraciones de entidades es que suele ir acompañada de cierres de oficinas y despidos. Las fusiones conllevan reestructuraciones de sucursales y personal para aprovechar sinergias y reducir costes. Los lugares con más presencia de ambas entidades serán los más afectados. El número de oficinas bancarias ha sufrido una "drástica reducción" del 43,27% en los últimos diez años, "de contar con algo más de 45.600 unidades a prácticamente la mitad: cerca de 26.000", según los cálculos recogidos por la asociación de usuarios financieros Asufin. Desde el BBVA se han comprometido a mantener su presencia física donde sean la única entidad después de la integración.

4. Aumento de la brecha digital y financiera. "Los clientes de estas dos entidades sufrirán una reducción de oficinas que, como siempre, perjudicará a aquellos consumidores que no operan electrónicamente, como son las personas mayores", alertan desde Actora Consumo ante la previsible disminución de oficinas físicas. En este sentido, Asufin advierte sobre el aumento de la brecha digital para colectivos como el de las personas mayores.

5. Cambio de cuenta y sucursal. Para los clientes del Banco Sabadell el impacto será mayor porque si, como suele ocurrir, quedan integrados entre los del banco de mayor tamaño, en este caso el BBVA, supondrá cambios como el número de cuenta y puede que de oficina si se lleva a cabo la previsible reestructuración.

6. Accionistas. Ucaragón aconseja esperar a que avance el proceso ya que si sigue adelante deberá publicarse el folleto de la opa que recoja las condiciones. Si se mantiene un canje de acciones a los accionistas del Sabadell deberán informarse de las repercusiones.

A los efectos para los consumidores se unirían los previsibles ajustes de empleo, que desde la entidad de mayor tamaño, el BBVA, ya han asegurado que tratarán de que sean "no traumáticos", es decir, salidas voluntarias o incentivadas. Los sindicatos UGT y CC. OO. han asegurado que estarán "vigilantes".