Ibercaja lanza un plan estratégico para aumentar un 10% su base de clientes hasta 2026

Superado con éxito su plan estratégico 2021-2023, con índices de solvencia, calidad de activos y rentabilidad superiores a los previstos, Ibercaja Banco proyecta un nuevo trienio con buenas expectativas, aun siendo consciente de la "gran incertidumbre geoestratégica" existente hoy y de "una inestabilidad política que no es buena para el crecimiento económico". La entidad aragonesa se ha fijado como objetivo para el periodo 2024-2026 incrementar en un 10% su base de clientes, 50.000 en el segmento de particulares, 6.000 en el de negocios y 2.000 procedentes de pymes y grandes empresas.

Francisco Serrano y Víctor Iglesias, presidente y consejero delegado respectivamente del banco aragonés, han presentado este sábado en el espacio Xplora de la entidad en Zaragoza un plan estratégico para tres años que no incluye la salida a bolsa y que estará dotado para este 2024 con un presupuesto específico de 45 millones de euros que, sumados a los recursos previstos en sus cuentas ordinarias, totalizan 110 millones de inversión para este año, de los cuales más de la mitad irán destinados a la transformación tecnológica, operativa y comercial.

Serrano ha asegurado que se trata de un plan estratégico "exigente, ambicioso y flexible" con el que se quiere dotar al banco de una mayor fortaleza financiera, colocando al cliente en el centro y manteniendo señas de identidad que pasan por la vocación de desarrollo social ahí donde están presentes.

El plan 'Ahora Ibercaja', confeccionado 'in house', con especialistas propios del propio banco, incluye 17 iniciativas agrupadas en dos grandes bloques: el programa cliente y el programa resiliencia. Con líneas de trabajo específicas en cada una, la entidad prevé reforzar su solvencia, elevando el coeficiente CET1 'fully loaded' hasta una horquilla entre el 13,5% y el 14% (desde el 12,7% actual), preservando su índice de liquidez LCR por encima del 190% y "con una gestión activa y rigurosa del riesgo de crédito" para mantener la calidad de la cartera de activos con una tasa de activos improductivos (NPA) inferior al 3,5% (situada en el 2,8% al cierre de 2023). De esta forma, y pese al contexto de presiones de costes y una previsible disminución de los tipos de interés, precisa el banco, este cuenta con lograr una rentabilidad que le permita continuar cubriendo u coste de capital para un perfil de riesgo medio bajo, con una ratio de eficiencia inferior al 54% y un ROTE (rentabilidad sobre fondos propios) superior al 10%.

La salida a bolsa no está incluida en el nuevo plan estratégico de Ibercaja. Constituido ya el fondo de reserva, no hay una exigencia legal para hacerlo, ha señalado Francisco Serrano. "Nunca podemos descartarla, puede ser una oportunidad", ha indicado el presidente del banco al respecto, insistiendo es que en cualquier caso lo importante es preservar la esencia del banco. "A fecha de hoy, no está prevista", ha zanjado.

Concluidos hace dos años los ajustes de plantilla necesarios para llevar a cabo la transformación de la entidad para adaptarse a la nueva realidad de la actividad bancaria, Ibercaja ha vuelto a ser una empresa que recluta talento. En 2003 se incorporaron a distintos puestos en el banco 387 personas, mejorando así en un 40% la contratación, y para este trieno, según ha precisado Víctor Iglesias, se reclutará a entre 150 y 200 personas cada año. "Necesitaremos perfiles de todo tipo y condición", ha apuntado antes de especificar que muchos serán del ámbito tecnológico, pero también del comercial y de otras áreas.