Víctor Iglesias: “Cuando nos entendemos con los políticos sumamos esfuerzos y multiplicamos resultados”

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, reconoce en la política económica del Gobierno central “luces y sombras”, asegura que la crispación política “no es buena para nada y para nadie” y destaca la solidez del sistema bancario, que califica como “sistema circulatorio de la economía”. Con estas premisas, ha indicado en un desayuno organizado por HERALDO este viernes, la banca y la clase política están condenadas al diálogo. “Cuando nos entendemos, sumamos esfuerzos y multiplicamos resultados”, ha afirmado.

Iglesias, que lidera la gestión del día a día de Ibercaja desde 2015, ha reivindicado el trabajo en equipo realizado a lo largo de estos nueve años para mejorar los ratios de solidez financiera, actualizar los objetivos a un escenario cambiante y garantizar la independencia de la entidad, que desarrolla su actividad en un sector de gran concentración en España, en el que los cinco bancos más grandes concentran el 70% del negocio, una tasa que supera claramente a la de otros países europeos.

“Prefiero hablar de influencia más que de poder”, ha señalado el directivo en los inicios de la entrevista mantenida con el director de HERALDO, Mikel Iturbe, en la que se ha hablado también de la influencia de la geopolítica en la economía, de la actualidad nacional con la situación de Cataluña en primer plano y del compromiso de Ibercaja con el desarrollo de Aragón, sus posibilidades y los retos de futuro.

Sobre su capacidad de influencia, ha resaltado la “gran responsabilidad” que supone tomar decisiones que afectan a todos los grupos de interés de Ibercaja Banco, desde los clientes, los empleados y los accionistas hasta los proveedores y la sociedad en su conjunto. “Tenemos que sopesar siempre los diferentes intereses de todos antes de actuar y hay que huir del cortoplacismo”, ha dicho.

Víctor Iglesias no cree que la capacidad de influencia de una entidad como Ibercaja o incluso de cualquier empresa dependa de cotizar o no en el mercado bursátil. Estar en bolsa permite a cualquier empresa dos ventajas, ha señalado, una es la disciplina del mercado y otra tener acceso a capital adicional. El banco aragonés, ha dicho, ya cuenta con la primera al tener un gobierno corporativo, una transparencia y un sistema de gestión garantizados, mientras que la solvencia y la calidad de sus activos aseguran su fortaleza financiera.

Aunque ha reconocido que la geopolítica nos está llevando a un territorio más incierto y que eso exige una capacidad de adaptación mayor y más resiliencia a las empresas, el consejero delegado del primer banco aragonés no se ha mostrado excesivamente preocupado por la incidencia de los últimos conflictos en la economía española, que hoy se muestra más sólida que durante la crisis que duró entre 2008 y 2012. “Hemos aprendido mucho, estamos en mejor situación financiera que entonces, con los bancos más sólidos”, ha dicho. Por otro lado, ha reconocido que la política de los bancos centrales de subir los tipos para reducir la inflación está dando resultados y estos se han visto favorecidos por la caída de los precios de la energía.

Respecto a las “luces y sombras” de la política económica del Ejecutivo central, Iglesias he situado entre las primeras los créditos ICO y la agilización de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia, así como la protección contra opas hostiles. En cambio, ha considerado como puntos negativos todas aquellas decisiones que se han tomado de manera unilateral, como las del terreno laboral, pactadas con sindicatos pero no con las patronales. Una de ellas es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que no cree negativa pero que desde su punto de vista ha sido demasiado brusca.

El consejero delegado de Ibercaja ha reconocido que la crispación política en España no beneficia a nadie y no favorece la llegada al país de nuevas inversiones, si bien ha matizado que no cree que nuestro país esté peor considerado que otros, que también tienen sus problemas y de hecho la prima de riesgo está bastante baja, por debajo de los 100 puntos básicos. Estados Unidos, ha reseñado, vivió la “bochornosa” toma del Capitolio, Francia ha tenido una revuelta de chalecos amarillos que se les fue de la manos y el Reino Unido, el brexit. Iglesias ha lamentado, eso sí, que Cataluña vuelva a estar en primera línea informativa después de que se hubiese rebajado la tensión que suscitó en 2017 el referéndum ilegal de independencia. Dicho eso, ha destacado el protagonismo especial de esa comunidad en el conjunto de España, incluso para entidades como Ibercaja, que la sitúa entre sus territorios de expansión junto a Madrid, Valencia e incluso Andalucía.