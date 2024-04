Ana López: "Hay que modernizar el Inaem. Y a sus 25 años acercarlo a jóvenes y empresas"

Se quejan algunos parados de las pocas ofertas de empleo que les llegan del Inaem ¿Cómo piensan mejorar eso?

Contamos con alrededor de un millón de euros para modernizar el Inaem. Además, este año se cumple el 25 aniversario de su creación y queremos aprovecharlo para acercar este organismo todavía más a los jóvenes y a las empresas de cara a ser más eficientes tanto en la intermediación como en lo que son propiamente las políticas activas de empleo. Y para eso vamos llevar a cabo en esta legislatura un plan de transformación digital que pasa por simplificarlo todo en la medida de lo posible. El 3 de abril pusimos en marcha un nuevo tramitador electrónico para que las empresas gestionen sus ofertas de empleo a través del Inaem. Antes el procedimiento era muy farragoso, con muchos datos y ahora se hace con una sencilla aplicación.

¿Y qué más van a modificar?

Se está trabajando en un nuevo modelo de atención a la ciudadanía y también en hacer más sencilla la solicitud de becas. Vamos a revisar todos los sistemas informáticos y a tratar de tener una buena calidad del dato para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles aplicando la inteligencia artificial. Asimismo, vamos a modernizar la web y capacitar al personal del Inaem: 500 empleados.

¿Qué plazo se han dado para acometer esta transformación?

Es un plan muy ambicioso que requiere de un esfuerzo económico importante y no sabemos lo que nos llevará completarlo. Para este año contamos con una dotación de un millón de euros.

¿Saben ya el presupuesto definitivo del Inaem para este año?

Nos gustaría alcanzar la cifra de 158 millones de 2023. Pero el Inaem tiene varios fondos financiadores: un 20% de su presupuesto son fondos del Gobierno de Aragón. Tenemos un porcentaje del 3% que viene de fondos europeos, pero el grueso (65%) viene de la Conferencia Sectorial. Dependemos de los ministerios de Educación y de Trabajo, aproximadamente unos 27 millones del primero y 86 del segundo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Tuvimos la Conferencia Sectorial con el Gobierno hace unas semanas. Pero al haber prórroga presupuestaria, nos crea mucha inseguridad jurídica porque en este momento sí tenemos la certeza de un 70% de estos fondos, pero el 30% restante aún no conocemos los criterios de asignación. Estimamos llegar a la cantidad del pasado año, de la que se ejecutó el 72,3%. Es un problema no disponer de los fondos hasta mitad de año. Este 2024 es preocupante que a finales de abril todavía no tengamos el total de fondos por lo que es difícil planificar.

¿Cómo ayudará el Inaem a corregir el desequilibro entre oferta y demanda en el mercado laboral?

Nuestro principal reto es analizar las causas de ese desequilibrio y formar a la gente en esas competencias que están demandando las empresas. Pero el Ministerio nos marca unos objetivos que nos condicionan la obtención de fondos para el año siguiente, es decir que las políticas activas de empleo vienen determinadas en parte. Pero queremos poner el foco en aquellas ocupaciones en las que las empresas están teniendo dificultades para cubrir vacantes.

Y ¿cuáles son?

El sector sanitario, el tecnológico, el logístico, el energético y por supuesto, la agroalimentación, la construcción, la hostelería y el turismo. No quiero olvidarme de ninguno, pero estos son donde más falta de trabajadores hay.

¿Es la FP dual una buena herramienta para el empleo?

El 95% de los alumnos que cursan FP dual se quedan en la empresa donde han hecho las prácticas. Por tanto, el binomio formación y empleo es perfecto. La línea es esa y a ella se dirige la nueva ley de FP.

¿Servirán esas políticas activas para recualificar trabajadores?

Ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno y saldrá de forma inminente la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón de un programa de cualificación y recualificación dotado con 9,7 millones de euros. Se trata de una formación vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, recogidos en el plan de modernización de la Formación Profesional.

¿Hasta cuando se podrán solicitar estas subvenciones?

Todas las empresas y entidades tendrán hasta final de julio para presentar su propuesta formativa para recualificar a sus trabajadores. El año pasado fracasó este programa porque no se permitía la teleformación y el tope de subvención por entidad era muy bajo. Además, era un procedimiento muy complicado. Pero lo hemos simplificado al máximo para adjudicar estos fondos por concurrencia competitiva y por orden de entrada.