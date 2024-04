Las empresas se ponen deberes para resolver sus problemas de captación de talento

Las empresas aragonesas aseguran que necesitan cubrir más de 21.000 vacantes de empleo en los próximos meses, el 20% para puestos que no requieren especial cualificación. En la Comunidad hay más de 54.000 parados y, sin embargo, no hay manera de solucionar el problema de falta de personal. Estos datos, apuntados por Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, revelan que "algo no estamos haciendo bien", sin olvidar que hay personas apuntadas en el Inaem que no están en búsqueda activa de empleo. Por eso hay que actuar. Aplicando ideas de los que saben, como las escuchadas en un evento celebrado este lunes en Ibercaja Xplora.

De la dificultad de captar y retener talento se ha hablado en el primer acto público del 'think tank' (foro de pensamiento) de la patronal aragonesa, que ha identificado en el campo laboral el primer gran reto de la competitividad de la economía regional. Representantes de diferentes ámbitos y sectores de actividad han hablado de las causas que nos han llevado a esta situación y de cómo actuar para solucionar el problema, tanto por parte de las empresas como de las administraciones.

Necesitamos más personal para hacer lo mismo. Es importante qué hacemos para solucionar el problema del talento, pero también cómo. Hay que recuperar valores que aparentemente se habían quedado antiguos. Hay que tener mentalidad ganadora. Es fundamental que nos demos cuenta de que ha habido un cambio de paradigma y que la tecnología es hoy determinante. Estas son las razones recogidas por Antonio Cobo, presidente del 'think tank', del primer repaso sobre las causas raíz enumeradas por quienes han participado en una mesa redonda para estudiar el problema y proponer recetas para hacerle frente: Laura González-Molero, presidenta de APD; José Luis Latorre, director general de Izasa Scientific; Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Aragón, y José Ignacio Oto, director de Personas de Ibercaja Banco.

En cuanto a las soluciones, Latorre ha propuesto "poner en valor a los empresarios y a los emprendedores" porque "hay que dar valor a las historias de éxito". También ha reclamado que se busque cómo sorprender a los candidatos a un empleo y ha llamado a las universidades a "ponerse las pilas" para dar a los jóvenes la formación que luego puedan aplicar en las empresas. González-Molero ha puesto el énfasis en destacar el perfil de liderazgo "porque hacen falta referentes", ha pedido un mayor impulso a la FP Dual, como en Alemania, y ha denunciado el "sacrilegio" que supone jubilar a trabajadores con 50, 55 o 60 años, ya que seguir contando con ellos "es diversidad, no lo que nos quieren vender".

José Ignacio Oto ha dicho que le gusta más hablar de "fidelizar" que de retener talento y ha asegurado que el primero de los deberes para resolver este problema de captación de trabajadores lo tienen las empresas. "Hay que ver si el perfil que se busca lo tienes en casa", ha señalado antes de destacar cómo Ibercaja ha vuelto a ser "un marca empleadora" (incrementó en 2023 sus contrataciones en un 40%) y que ahora todos los candidatos deben tener capacidades digitales para optar a un puesto. Herminia Lombarte, por su parte, ha recomendado a las empresas planificar sus necesidades de talento, llevar adelante medidas de reciclaje interno e impulsar acciones por la diversidad, lo que las hará "más atractivas". A las administraciones, la directiva de Adecco ha sugerido trabajar en adaptar mejor su oferta educativa a las necesidades empresariales, asesorar mejor a los jóvenes y dar un empuje mayor a la FP Dual.

La empatía con los empleados, a quienes hay que hacerles sentir cómodas como personas, no solo como profesionales, así como facilitar en el medio rural las necesidades que reclaman los candidatos a trabajar en compañías ubicadas ahí (como la vivienda) han aparecido también entre las recetas reseñadas por los participantes en el foro. Recetas recogidas como soluciones SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo) que "no son fáciles ni a corto plazo", pero sí exigen medidas inmediatas para que puedan conseguirse resultados a medio y largo.

En el evento ha participado Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, que ha elogiado la constitución del 'think tank' de CEOE Aragón, al que ha calificado como "un ilusionante proyecto de éxito" con un presidente, Antonio Cobo, del que ha resaltado su "generosidad" de trabajar por esta causa después de una larga y fructífera carrera en la industria del automóvil con cargos como el de director general de la fábrica de GM (hoy de Stellantis) en Figueruelas. Iglesias ha indicado que las empresas tienen en la captación del talento "el mayor cuello de botella" para impulsar su crecimiento, teniendo en cuenta que sin crisis económica y sin problemas de acceso al crédito bancario, las compañías tienen en el frente laboral el más importante de sus problemas.

El evento ha sido clausurado por Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, que se ha declarado a favor de trabajar conjuntamente con las empresas para intentar solucionar sus necesidades de captación de talento.

El 'think tank' de CEOE Aragón, según ha informado CEOE, profundizará en los próximos meses sobre los 11 retos y oportunidades de mejora de la competitividad que ha detectado en Aragón, en sus primeras reuniones, con jornadas como la de este lunes y documentando la realidad aragonesa y su comparativa con otras comunidades autónomas y países. Sobre estas líneas, han precisado, se elaborarán propuestas de acción que buscarán generar compromisos tanto del propio ámbito empresarial como de las distintas instituciones y colectivos más afectados en cada caso y el conjunto de las sociedad aragonesa.