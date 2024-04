FP dual: la apuesta por acercar la formación al empleo en Aragón

Acomodar los conocimientos que reciben los alumnos a la capacitación que requieren las empresas. Ese es el objetivo de la Formación Profesional dual, «un sistema por el que CEOE siempre ha apostado», recuerda José Ángel Subirá, vicepresidente de la patronal aragonesa, que pide más implicación de las empresas, sobre todo de las pymes, porque a partir de septiembre en el nuevo curso todos los ciclos de FP serán duales, es decir, que los alumnos compaginarán las clases en el aula con las prácticas en la empresa, aunque habrá diferencias entre titulaciones generales y las intensivas, con más horas en el centro de trabajo.

Ahora solo el 2,4% (522) de los 26.515 alumnos que cursan FP eligen esta formación dual, pero el objetivo con el cambio de ley es que un porcentaje más alto lo haga. «Hemos de hacer entender a las empresas que pasamos de gestionar Recursos Humanos a gestionar capital humano y que formar a jóvenes es una inversión», añade Subirá. «La estimación es que en Aragón se necesitarían cubrir unos 21.000 puestos de trabajo, de los que el 50% requieren este tipo de formación».

Este curso 2023/2024 se han puesto en marcha 100 proyectos de FP Dual que están desarrollando en 40 centros de FP y las empresas participantes son 245, lo que representa de media 2,13 aprendices por empresa.

«La FP es en gran medida formación para el empleo», reconoce Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. «Más del 40% de las ofertas de empleo van dirigidas a titulados en FP», destaca. Y en concreto, en FP Dual, cifra la inserción laboral del alumnado que se tituló en FP Dual en el curso 2022-2023 en el 93,4%.

«Los ciclos de FP Dual suelen estar directamente relacionadas con la mayor necesidad de puestos por cubrir en las empresas, que acogiéndose a este sistema formativo (con prácticas remuneradas) intentan adelantarse a la finalización de sus estudios para poder contratarlos después», añade.

Es el caso de Raúl Membrado, de 21 años, que en 2023 acabó el grado de Química Industrial en el Centro Público Integrado de FP Corona de Aragón (con 1.400 alumnos) y que está ya contratado por Industrias Químicas del Ebro (IQE). «Elegí hacer la dual para poder empezar a trabajar ya desde el principio de curso e introducirme más rápido en el mundo laboral», comenta.

«Tuve un poco de suerte. Se me acabó el contrato de FP dual el 27 de junio. La empresa me planteó estar de temporal hasta diciembre para cubrir vacaciones y después me plantearon quedarme en el laboratorio». Asegura estar muy contento y no descarta complementar el grado en FP Dual con formación universitaria, pero más adelante, precisa.

Satel, la ingeniería implicada con la FP Dual. Con 250 personas trabajando en España, esta firma aragonesa apuesta por este sistema formativo para retener el talento joven . Con dos estudiantes Eduardo Ferrer y Jesús Paz, formándose en el grado de Obra Civi en sus instalaciones, desde RR. HH. de Satel entiencen que formarles es rentable ya que suelen quedarse en la empresa. T. Galan

Ana Esteban Catalán, directora de RR. HH. de la ingeniería Satel, considera una inversión formar a futuros profesionales. «Llegan con una base muy buena, todavía les queda mucho por aprender pero la intención es que se queden a trabajar con nosotros», afirma en relación a Eduardo Ferrer y Jesús Paz, que cursan el grado de Edificación y Obra Civil.

«Se está muy bien solo estudiando, pero con la FP Dual también trabajas y tienes más responsabilidad. Tal vez por eso no sea la formación más elegida», piensa Ferrer, pero aún así la recomienda. «Me gusta más la parte práctica. La teoría te da la base pero como se aprende es trabajando. En el área de topografía en Satel hay gente que lleva mucho tiempo y cualquier duda que tengo me las resuelven», explica.

«Opté por esta formación porque te ofrece una gran perspectiva del mundo laboral. No es esa burbuja, que te metes al instituto y ya está sino que te prepara para encarar mejor lo que es el mundo de la empresa», destaca Paz, convencido de que ofrece más salidas profesionales.

«Nos dan unos conocimientos enfocados a trabajar», corrobora Alberto Abián, que cursa una FP dual en electricidad en el CPI de FP Corona de Aragón y hace prácticas en Ecointegral, que tiene 40 empleados en la Comunidad. «Voy de lunes a viernes a trabajar de 8 a 13 y por la tarde a estudiar. Te obliga a organizarte mejor, pero aprendes más. Esa experiencia que te piden al acabar de estudiar, ya la tienes. Te forman al gusto de la empresa», señala.

«Sí me costó al principio adaptarme a los horarios, pero ahora lo llevo bien», confiesa Dani Leandro Torres, que viene de Ecuador, donde hizo bachiller en electricidad». Y está haciendo FP Dual en este sector porque «hay mucha demanda de gente joven».

«Vienen con muchas ganas de aprender y adaptarse a como trabajamos», reconoce Héctor Ochoa, ingeniero de Ecointegral. «Tuvimos a otros dos alumnos del Centro Público Integrado de FP Corona de Aragón y los dos están ya con contrato indefinido. Si tuviera tiempo cogería a más alumnos pero has de disponer de horas para formarles y acompañarles en su aprendizaje», dice.

«Lo importante es la comunicación entre centros educativos y empresas. Sobre todo en las pequeñas piensan que tutorizar a los jóvenes les va a retrasar su trabajo, pero al mismo tiempo necesitan esa savia nueva», opina Óscar Pinilla, tutor en el CPI de FP Corona de Aragón: «La FPdual va a ir ganando terreno porque les da a los estudiantes esos 9 o 10 meses de experiencia en el mundo del trabajo» que piden la mayoría de las empresas para contratar.

«Se ve mucho mejor el mundo laboral en la modalidad de FP dual. Te permite conocer cómo se trabaja en la empresa», reconoce Iván Muniesa, que anteriormente hizo un grado de análisis en laboratorio y ahora cursa el de Química Industrial realizando las prácticas en IQE, donde trabaja dos días a la semana en su planta de tratamiento de recuperación de aguas mientras los otros tres los ocupa en las clases teóricas.

«Para el alumno este sistema es doblemente beneficioso porque además de aprender, gana algo de dinero y trabaja. Se enfrenta a la realidad industrial antes, aunque estudiar y trabajar suponga una mayor dificultad», subraya Benjamín Pérez, tutor del grupo de FP dual en Química Industrial y de FCT (Formación en Centros de Trabajo) del CPI de FP Corona de Aragón.

Para Esther Sánchez, profesora en este centro, «queda un poco de estigma con la FP, pero se está rompiendo». Hay todavía mucho desconocimiento, dice, de que con un grado medio superior en FP se puede ir a la universidad.

«Tenemos que ser capaces de transmitir a las familias y a los jóvenes que los grados de FP son relevantes», subraya Subirá, de CEOE Aragón. «Y a las empresas trasladarles que deben participar en esos planes formativos de FP para que cuando los estudiantes decidan qué itinerario seguir sepan en qué profesiones pueden desarrollarse», apunta.

Pese a que en estos últimos años ha crecido el alumnado que elige la FP dual, sobre todo desde que se incorporó la figura del ‘prospector de empresa’ –que se encarga de atraer más compañías a este sistema formativo–, son todavía pocos los que la eligen. Si el próximo curso toda la FP va a ser dual es preciso «contar con más tejido empresarial» y apoyarse en agentes externos como Cámaras de Comercio, CEOE o Cepyme.

Además, recuerda Luis Mallada, para poner en marcha el modelo de dual intensiva que desarrolla la nueva ley de la FP, han analizado la repercusión de la retribución salarial. «En Aragón se ha apostado por aplicar la referencia salarial del contrato de alternancia como en País Vasco o Navarra», dice.

Claro que el coste del aprendiz influye, añade el director general de Planificación, Centros y FP, en la participación de las empresas en la FP Dual. «Son las que asumen el coste salarial y realizan el alta en la Seguridad Social tanto con el contrato en alternancia como con las becas de formación. Y la referencia en ambas es el salario mínimo, recibiendo una remuneración el alumno en función del porcentaje de horas de formación en la empresa respecto a las 40 semanales». Existen además bonificaciones de la Seguridad Social y para el contrato en alternancia apenas tiene coste. Adicionalmente se bonifica a la empresa por transformar el contrato en indefinido durante tres años con 128 euros al mes para alumnos y 147 para alumnas.

«La nueva ley de FP va a redundar en la mejora de la formación», dice Inmaculada Zamorano, directora de Estudios del CPI de FP Corona de Aragón: «Los objetivos van a ser comunes entre la empresa y los centros educativos y eso es vital para nosotros».

Raúl Membrado, que fue alumno de FP Dual es hoy trabajador de IQE, junto a Paula Encabo, responsable de RR. HH. Toni Galan

«Tenemos el firme convencimiento de que la FP dual funciona», asevera Paula Encabo, responsable de RR. HH. del Grupo IQE. «Es una formación muy completa y en la empresa nos sirve de cantera para encontrar perfiles que encajen. Muchos de los chicos que han pasado por la dual se acaban quedando», añade. Y pone como ejemplo a Raúl Membrado, de 21 años, plenamente incorporado con un contrato de formación. «Es muy positivo» para ambas partes, recalca.

Encabo reconoce que «en Industrias Químicas del Ebro, en los distintos departamentos el personal está muy acostumbrado a que entren jóvenes de formación dual, o estudiantes a hacer trabajos de fin de carrera y a ayudarles». En la FP dual, recuerda, es «muy importante la generosidad de la gente a la hora de transmitir los conocimientos e invertir tiempo en formarles».

Un esfuerzo que resulta rentable no solo para la empresa sino para el estudiante. Lo reconoce Membrado, que sigue siendo el más joven de la plantilla de esta empresa aragonesa. «Al principio, cuesta adaptarse a los horarios de tener que estudiar y trabajar. Y algunas empresas que van a turnos les resulta más complicado incorporarles, pero en IQE ha sido más fácil de llevar. Lo fue durante mi formación dual y ahora que ya estoy trabajando».

La FP dual exige a las empresas «invertir esfuerzo y tiempo, pero está bien invertido y lo hacemos gustosamente», reconoce Ana Esteban, directora de RR. HH. en Satel, que demanda «menos burocracia y más facilidades» para que más compañías apuesten por la FP Dual, una buena herramienta para dotarse de ese personal cualificado que en muchas ocasiones no encuentran.

«Lo que fue una necesidad porque en este sector no encontrábamos mano de obra ahora mismo supone una estrategia de negocio», manifiesta Jesús Barcelona, director de RR. HH. de la empresa de transporte SATA. «Llevamos 3 años con la formación dual y hemos contratado ya a 3 personas. Te permite formarles en la cultura y los valores de la empresa y no tener que empezar desde cero», concluye.