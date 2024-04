Cropi gana el premio 'Emprender XXI' que otorga Caixabank a través de DayOne y Enisa

Una empresa emergente de Remolinos, Cropi, fundada por Javier Tejero y su socio Luis Cuoto, ingeniero mecánico e ingeniero informático, respectivamente, ha sido la ganadora de la XVII edición de los premios 'Emprende XXI' que otorgan Caixabank, a través de DayOne,y Enisa.

"Al estar en el medio rural, vimos la necesidad que tenía el sector agrícola, muy poco digitalizado y que se está enfrentando a nuevas regulaciones, de tener una herramienta digital", ha explicado Tejero. De ahí surgió la oportunidad y han desarrollado una solución muy sencilla que se adapta a las necesidades de los agricultores para que sigan dedicando el mayor tiempo posible al campo y no al papeleo. "Que se olviden. Que ya nos encargamos nosotros de automatizarlo", ha dicho Tejero.

"Nos estamos centrando en un 'cuaderno de campo' que recoge la nueva regulación. Lo estamos completando para que el usuario no tenga que hacer nada y siga trabajando como hasta ahora", ha señalado, simplemente poniendo en la aplicación del móvil o en su web o en cualquier dispositivo los datos que se piden.

"Hasta ahora esta aplicación", ha recordado el joven emprendedor que se ha hecho con el premio, "no existía sino que se hacía manualmente, vía lápiz" y resultaba "caótico coger todas las facturas para ver todas las compras de insumos de fitosanitarios, fertilizantes, etc". Ahora, ha añadido, es mucho más facil con el "cuaderno de campo" que han ideado y que está ya en pruebas "para que los agricultores no estén ahí haciendo malabares con tantos datos" y a la espera de que "llegue la nueva regulación" para que se pueda utilizar.

Cropi, con seis personas en el equipo, ya tiene validada la tecnología y lo que está haciendo es comercializarla para darla a conocer a más empresas. El premio que les han otorgado, ha reconocido Tejero, les viene muy bien, por la dotación económica que conlleva, así como el viaje a Boston para conocer de primera mano lo que están haciendo los emprendedores en Estados Unidos.

Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de Caixabank, entrega el galardón al fundador de Cropi,Javier Tejero, este martes. Heraldo

Además de Cropi, esta 17 edición han quedado finalistas R3Dimensión, start up dedicada al diseño y comercialización de impresoras 3D, la biotecnológica BioClonal, Aragonesa de legislación y acreditación; y Academia de Inventores.

El ganador Javier Tejero ha explicado que ya tienen en mente el desarrollo de nuevos productos que ayuden al cálculo de la huella de carbono para poder incentivar al agricultor realizando prácticas más sostenibles.

Tejero ha explicado que el nombre de Cropin nació porque 'crop' es cultivo en inglés. "Queríamos llamarlo 'Cropify como Cabify o Spotify, por lo de la transformación en este caso en el mundo de los cultivos, pero ese nombre estaba cogido y de ahí nos quedamos con Cropi".

La entrega de premios ha contado con la presencia de Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de Caixabank; Lizet Martínez, directora económica de Enisa, y Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), entre otros ponentes.

Rey ha destacado la participación de más de 360 empresas aragonesas en este premio y 41 solo en esta última edición. Mientras que Martínez ha subrayado el apoyo prestado a 185 proyectos empresariales en Aragón con 31,5 millones de euros y el apoyo en concreto a un proyecto en 2023 de 105.000 euros.

En una mesa redonda previa a la entrega de galardones han intervenido Esther Borao, directora gerente del ITA; junto a Marta Burillo, de Mosso 3D y María López de Bitbrain, que ha pedido además de tener "una hora de ruta clara para el ecosistema emprendedor, más ambición porque no nos creempos lo que podemos hacer".