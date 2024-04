Cómo negociar con las eléctricas si tengo que renovar el contrato de la luz

El precio de la electricidad encadena unos meses de precios tan bajos que incluso hay horas en las que aparece en negativo. Las cifras que arroja la subasta para este martes se quedan en 1,37 euros por megavatio hora (MWh) de media y alrededor de diez horas, prácticamente todas las de luz (de 10.00 a 20.00), a cero euros, según el resultado que recoge el operador del mercado, OMIE. Esto no significa que el recibo vaya a salir gratis, porque en la factura de la luz hay otros componentes, pero sitúa en mínimos el coste de poner la lavadora o encender el horno. De ahí la importancia de que si toca renovar el contrato, se negocie un precio que recoja el máximo de rebaja.

Los consumidores domésticos pueden pagar la energía en el mercado regulado, con una de las eléctricas tasadas por el Gobierno, o en el libre, donde hay decenas de comercializadoras. En el primer caso, el cliente se encuentra siempre a merced de los cambios del mercado, que en este caso resultan más ventajosos y el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan es en lo que va de año la tarifa más económica. Además, también resultó la más competitiva en 2023.

Cuidado con las renovaciones automáticas

Los hogares que cambiaron en su día para dar el salto al mercado libre tienen un contrato con una tarifa fija al mes que se suelen renovar anualmente. En él se pacta el mismo precio para todos los recibos, con lo que se evitan sobresaltos. Este puede resultar ventajoso si se mantiene el máximo tiempo posible en periodos en los que los precios empiezan a subir, como los vividos a la salida de la pandemia de covid y el inicio de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, en la actualidad la situación es la inversa. Los precios se encuentran más bajos que el año pasado, cuando en mayo rondaban los 100 euros por MWh de media, una cantidad que era a su vez, más baja que los picos vividos durante los años de crisis energética por encima de los 600 euros. Las previsiones de los expertos indican que el precio de la energía se mantendrá bajo, salvo que escale el conflicto entre Irán e Israel.

"Ahora hay precios que no se veían desde 2020 o 2021", apunta José María Yusta, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre los ejercicios previos a la escalada que llevó al Gobierno central a aprobar medidas de ayuda que se han empezado a elimiar este año. La mayor aportación de las energías renovables abarata el precio en primavera. Gana peso en la subasta diaria la cantidad de electricidad producida con sol, viento y este año, también agua, con los embalses llenos. Se trata de las energías más baratas.

"El consumidor tiene que estar muy atento a actualizar los precios del contrato, que no renueve automáticamente", advierte el experto en mercados energéticos. Al menos, no antes de asegurarse que el coste que pacta es mejor. "Que hable con su comercializadora o entre en el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para no pagar más", aconseja. Según sus cálculos, ahora mismo un precio ajustado tendría que rondar los 10 céntimos kilovatio hora (KWh), frente a los 20 céntimos que pudo firmar en algún contrato el año pasado o anteriores.

En la página web de la CNMC se puede acceder de forma sencilla al comparador, en el que basta introducir el código postal, la potencia contratada en la factura y el consumo anual para obtener una lista con los mejores precios de entre todas las comercializadoras.

Si se es beneficiario del bono social, que permite rebajar la factura a consumidores vulnerables, no se puede pasar al mercado libre porque se pierde el descuento. Es posible el cambio de nuevo al mercado regulado.

