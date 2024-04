La presidenta de la CNMC admite la "asfixiante" burocracia que afrontan las empresas en España

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha reivindicado este viernes en Zaragoza el papel de la institución que dirige como garante del buen funcionamiento de la economía. "Estamos para conseguir que los mercados sean abiertos y sin barreras", ha asegurado durante su intervención en un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA). "Tendemos la mano a las empresas, estamos a vuestra disposición", ha recalcado. "Incluso si en algún momento os metéis en un cártel y queréis saliros, tenemos posibilidad de clemencia", ha añadido.

Presentada por el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, como "una aragonesa que, por circunstancias de la vida, nació en Cartagena", de padres aragoneses y egresada de la Universidad de Zaragoza, Fernández habló de cómo afecta la política de competencia al día a día de las empresas demostrando conocer muy bien los problemas que afectan a la actividad económica en España. En ese sentido, contó que uno de los informes que actualmente está estudiando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la posibilidad de que las pymes puedan optar a la contratación pública, que es un “importante motor para la economía”, pero que, en muchas ocasiones, es inaccesible para las empresas de menor tamaño. “Si los lotes son muy grandes, vas a eliminar la posibilidad de que las pymes puedan acudir. La reducción de los lotes es una recomendación obvia. Otro obstáculo es que las pymes no crecen en España y, cuando hay crisis, no son lo suficientemente resilientes para aguantar", ha señalado.

Uno de los aspectos de especial preocupación para la CNMC, ha indicado Cani Fernández, es la agilización administrativa, reconociendo que, en muchas ocasiones, la burocracia es “desproporcionada” y “asfixiante” para las empresas. “Cada vez que nos viene una ley, analizamos si las condiciones son necesarias y proporcionadas. ¿Por qué tienes que pedir un informe cuando ya se realiza esa actividad en otra comunidad autónoma? Muchas veces te enfrentas a 17 normativas distintas para vender un producto. Hay que avanzar mucho ahí”, ha recalcado.

La presidenta de la CNMC ha enumerado otros retos pendientes para los dos próximos años que le quedan de mandato, destacando la elaboración de medidas de protección en Internet, especialmente para menores y el acceso a contenido pornográfico. “La DSA (ley de servicios digitales) intenta conseguir que los contenidos sean lícitos, que los menores no puedan acceder a contenido no adecuado, que sean sistemas de verificación de edad respetuosos con la protección de datos… No nos vale un solo clic diciendo que soy mayor de edad”, ha concluido.

En 2023, la CNMC resolvió 28 expedientes, de los cuales cuatro han sido sancionadores. De esas cuatro resoluciones sancionadoras, tres son sobre conductas colusorias (dos de ellas calificadas de cártel) y la cuarta un abuso de posición de dominio. Entre las resoluciones sancionadores por conductas colusorias, se incluye una multa de 194 millones de euros a Amazon y Apple por pactar restricciones a terceros revendedores de productos del gigante tecnológico.