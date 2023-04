Competencia busca simplificar las licitaciones municipales para dar entrada a las pymes

«Atraer la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hacia los municipios, el punto de la administración más cercano al ciudadano y proveedor de servicios» es lo que persigue esta institución, presidida por Cani Fernández, que vino ayer a Zaragoza a participar en la jornada ‘Municipios y competencia: licitación de concesiones’, que organizó el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA).

La jornada se centró en ver que trabas hay que eliminar para mejorar la libre competencia entre empresas y que sea «efectiva» en lo que son licitaciones de los ayuntamientos para que las pymes puedan también concurrir.

La consejera de Economía, Marta Gastón, destacó la utilidad de la jornada en una comunidad con más de 700 municipios de distintos tamaños, servicios y una «heterogeneidad tremenda», que tienen que lograr el «equilibrio» entre las ofertas empresariales y dar la mejor respuesta en prestación de servicios a los ciudadanos.

Lo que se persigue, explicó Ángel Luis Monge, presidente del TDCA, es establecer unas buenas prácticas que permitan a los Ayuntamientos hacer unos pliegos que favorezcan más la libre competencia. Por ejemplo, explicó, que liciten servicios por menos tiempo, es decir, que no sean a diez años; que no saquen a licitación todo junto: la zona azul, el servicio de grúa, el parquímetro, la aplicación para el móvil, etc, sino que lo liciten por bloques. Y en tercer lugar, que allanen los requisitos técnicos de solvencia, que son muy elevados; y flexibilicen deberes como la subrogación al 100% de la plantilla ante una nueva licitación.

Monge recordó que han hecho un informe sobre distintas concesiones municipales para ver qué trabas hay a la libre competencia, sujeto a información pública, y que servirá de base a la CNMC, en red con los distintos tribunales autonómicos de la competencia, para fijar una serie de recomendaciones de mejora y que los ayuntamientos los tengan en cuenta a la hora de diseñar sus pliegos.