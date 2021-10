Ángel Luis Monge: "Nuestro tribunal corrige las desviaciones del mercado"

Zaragoza ha reunido dos días a expertos en derecho de la competencia. ¿Ha sido un espaldarazo a su actividad?

Para el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón es un impulso grande. Estas son unas jornadas que se celebran anualmente, pero con la pandemia no hubo en dos años. Aquí han estado todos los expertos de España y también delegaciones de países latinoamericanos.

El tribunal es un gran desconocido.

El tribunal lleva funcionando desde 2006 y tiene dos vertientes fundamentales, la sancionadora y la de promoción. En el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Aragón sancionamos o conocemos expedientes de empresas que tienen su núcleo de actividad exclusivamente en Aragón. Si una empresa participa en los mercados de Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón entonces ya corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Nosotros conocemos cárteles, abusos de posición de dominio y actos de competencia desleal cuando se desarrollan en Aragón. Y otra función que habría que resaltar es la de la difusión de la promoción de la defensa de la competencia.

¿Y en qué incide más el tribunal?

Aragón es una tierra de pacto, donde nos ponemos de acuerdo. Y eso que está muy bien en determinado tipo de relaciones jurídicas es lo que pretendemos evitar en los órganos de competencia. Se trata de que las empresas compitan, de que ofrezcan mejores precios, calidad, servicios en mejores condiciones para los consumidores. Y que sean estos, los reyes del mercado, los que decidan.

¿Cuánto está ayudando el tribunal en garantizar esa competencia?

Yo creo que mucho. Corregimos las desviaciones del mercado. Nosotros hemos sancionado en temas de autoescuelas, funerarias, estaciones de esquí, colegios profesionales. Es decir, si hay distorsiones del mercado, el tribunal sanciona. Pero no es lo que más nos gusta, por lo que estamos aquí fundamentalmente es para difundir el mensaje de defensa de la competencia y que las empresas y los empresarios aragoneses sepan que la competencia es buena para todos, para ellos y para los consumidores.

Sin amenaza de sanción muchas veces no se actúa correctamente.

Yo tengo que lanzar esos dos mensajes. Pero deben saber que cuando se infringen las normas del mercado, cuando hay un cártel en el que hay acuerdos para fijar precios, compartir mercados o disminuir producción, sancionamos. Hemos puesto multas muy importantes.

¿Por ejemplo en qué?

En autoescuelas, por más de 300.000 euros en sanciones. Con la nueva normativa, y es otra forma de disuadir, a los directivos se les puede sancionar hasta con 60.000 euros de su patrimonio, lo cual duele mucho.

También han actuado para favorecer la llegada de ayudas europeas a Teruel.

El informe que henos realizado sobre las ayudas de Estado, y sobre todo para la provincia de Teruel -y que en España también puede afectar a Soria y a Cuenca-, creo que es una cosa muy importante. Todos estamos oyendo de la España vacía o vaciada, pues la Unión Europea permite, a través de su normativa, que si el Estado español lo considera así Teruel se podría beneficiarse en la Seguridad Social de hasta un 20% de las cotizaciones, en materia de ayudas al transporte, etc. Es un hito importante, y fuimos los del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón los que lo hemos puesto encima de la mesa, con un informe. Vimos cómo había zonas en el norte de Europa, fundamentalmente en Noruega, que ya se habían beneficiado de esta cuestión y eso puede darse aquí. Ahora que la Comisión Europea nos está haciendo caso, le pediremos al Gobierno de España que sea consecuente y que apoye este tipo de ayudas a la despoblación.

La digitalización ha abierto escenarios muy distintos que afectan a la competencia en transporte, hoteles, banca, etc.

Todo está cambiando mucho. Antes los miembros de los tribunales de la competencia lo teníamos más fácil porque todo se firmaba por escrito, los pactos, incluso referencias en Whatsapp o correo electrónico, pero hoy ya vamos a una especialización mucho mayor. Hoy hay casos ya en Europa y en la CNMC donde se ponen de acuerdo las empresas aplicando algoritmos. Es decir, ya no se ven, no firman nada, no pactan nada, sino que simplemente sabiendo lo que puede hacer el otro mediante un algoritmo ya se encauza a lo que es el tema del mercado. Por eso los órganos de competencia tienen que tener una doble composición: juristas y economistas. Hoy los grandes fraudes son tecnológicos y eso incide en la protección del consumidor.

Grandes fraudes en materia de competencia.

Sí. Es decir, que se falseen los mercados. Por ejemplo en el caso del algoritmo, varias empresas inmobiliarias sin necesidad de pacto saben qué comisión tienen que cobrar al vender determinado tipo de inmuebles en función de su localización, si tiene un hospital, un colegio o un parque al lado, si hay licencias urbanísticas para construir... Hoy se elabora un algoritmo y las empresas saben ya cómo va a reaccionar el competidor, los márgenes que tienen. Por eso muy fácil que se creen cuellos de botella donde confluyen todos en los mismos precios y condiciones, con lo cual se está falseando el mercado. Es lo que nosotros llamamos las conductas conscientemente paralelas.