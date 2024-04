Samper dice que "no irá más allá de lo que le permita el Ministerio" y las organizaciones agrarias le exigen más concreción y agilidad

El consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, Ángel Samper, ha asegurado este martes que en flexibilidad de la PAC y del Pacto Verde "no irá más allá de lo que permita el Ministerio de Agricultura y Europa" para evitar sanciones e impedir que se incurra en penalizaciones que saldrían muy caras a esta Comunidad autónoma.

Lo ha dicho tras participar en algunas de las mesas de trabajo con las organizaciones agrarias para tratar de resolver los problemas del campo y ha anticipado que se centrarán en seguros y su necesaria universalización ("Aragón es ya la segunda comunidad autónoma que más aporta anticipándose a Castilla y León"), ha dicho; así como en la incorporación de más jóvenes al campo, para lo que ha anticipado habrá una partida específica cuya cuantía no han concretado porque, ha recordado, están hablando con el departamento de Hacienda y es complicado ya fuera del presupuesto; la defensa de la cadena alimentaria y de la ganadería extensiva.

Sobre la flexibilización de la PAC, que se podrá solicitar hasta el 31 de mayo, ha recordado, que ayer se reunieron cuatro consejeros de Vox, aunque su intención es compartir con los demás sus propuestas, ha dicho "ya que esto no va de colores políticos" para pedir "la derogación o la dilatación del procedimiento de puesta en marcha del Pacto Verde porque en este momento el ministro y el propio comisario están de acuerdo", ha aseverado.

Si bien, acto seguido, Samper ha precisado que están por "poner soluciones encima de la mesa, siempre y cuando no afecten el alma del Pacto Verde", aún estando convencido, ha confesado, de que "el problema principal para el campo es toda la serie de limitaciones y prohibiciones que introduce". Algo que, ha añadido, le han trasladado al propio comisario de agricultura cuando les dijo que dicho Pacto Verde se sustenta en la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y jurídica, la sostenibilidad y la solidaridad.

Hay algo fundamental, ha señalado, para los que ahora "estamos en la política" y es el equilibrio y no lo ha habido, según Samper, entre la parte medioambiental y productiva. "Se ha insultado a la parte productiva", ha recalcado y esto ya lo avisamos que ocurriría, ha vuelto a decir, en relación a las movilizaciones durante los últimos meses de los agricultores.

Preguntado sobre si cree que estas mesas de trabajo detendrán las manifestaciones y las concentraciones del sector primario, ha declarado que no es normal que antes de celebrarse mesas de trabajo "haya gente manifestándose abajo" en referencia a la concentración de UPA y UAGA del miércoles 27 de marzo delante de la Consejería. Además, ha considerado "un insulto" las declaraciones de organizaciones agrarias que aseguran que "no hay una mesa de trabajo" si el consejero de Agricultura no participa y si lo hacen "dos y tres directores generales".

El consejero de Agricultura, Ángel Samper, este martes, en una de las mesas de trabajo con las organizaciones agrarias. Fabian Simon

"Son directores generales como la copa o un pino con un conocimiento exquisito y aquel que dice que no hay una mesa de trabajo porque no está el consejero, el consejero tiene que trabajar", ha concluido.

Reacciones de las organizaciones agrarias

José Manuel Alcubierre, de UAGA, ha salido enfadado de esta reunión, "al estar dando siempre vueltas a lo mismo la Consejería sin avanzar". El momento en el campo, ha dicho, requiere de una "acción contundente" y no la están viendo, ha añadido. "Las competencias que tiene el consejero las tiene que ejecutar", ha indicado, y sin embargo, "no asume ningún riesgo". Por lo que ha vuelto a reclamar ayudas directas, que se materialen avances de manera rápida, que haya un calendario y que se cumplan unos plazos determinados.

Desde UPA le han pedido al consejero también más implicación y más rapidez. "Las mesas de trabajo son un inicio pero hay que seguir trabajando de forma más ágil en lo que es la flexibilización de la PAC desde Aragón", ha señalado, y en las otras medidas planteadas desde las organizaciones agrarias para tratar de resolver la complicada situación que vive el campo.

Ramón Solanilla, de Asaja, ha considerado que "hay avances pero hay que seguir trabajando porque haya muchos más". De si estas mesas de trabajo frenarán la movilización de los agricultores en la calle, ha manifestado que "eso lo sabremos cuando tengamos los resultados o conclusiones".

Y ha indicado que el consejero se ha comprometido a incrementar hasta llegar al 25% la partida presupuestaria para los seguros agrarios como le habían solicitado las organizaciones agrarias y a sacar una partida para préstamos y ayudas a jóvenes agricultores, que se han quedado fuera de los préstmos de Saeca, y también para sectores más vulnerables. "Estas propuestas se verán reflejadas para la proxima campaña", ha comentado, y de flexibilizacions de la PAC que "las van a aplicar" tal y como las fije el Ministerio de Agricultura y que votará la Comision Europea el día 22, pero que se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de este año". Ha recordado Solanilla que esta "es una carrera de fondo" y que "hay que seguir trabajando porque los plazos administrativos son los que son".

Desde Araga, Federico Lorente ha reconocido que "en las mesas de trabajo hay avances aunque no tantos como hubiéramos querido" y sobre si bastarán para detener la movilización en la calle, ha reconocido que no sabe si serán suficientes porque "la situación en el campo es crítica". De momento, van a dejar a Consejería seguir trabajando y van a seguir negociando con ellos para ver hasta donde se llega.

Y de lo tratado en la mesa de trabajo de hoy, Lorente ha destacado que Samper les ha dicho que habrá una ayuda para los jóvenes agricultores aragoneses que se han quedado fuera de los préstamos de Saeca, si bien no ha concretado si será ayuda directa o préstamo, así como otras ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) o zonas de limitaciones naturales. Ha mencionado también el compromiso de Samper de elevar al 25% la aportación de Aragón a los seguros agrarios (el Ministerio pone el 50%) para así llegar hasta el 75%, y de "llevar a tope" las medidas de flexibilización de la PAC que marque el Ministerio.

Anticipación

En este sentido, Samper ha indicado que ya en enero sacaron desde su departamento, "todas las flexibilizaciones que ha presentado el ministro a finales de marzo". "Nosotros ya las trasladamos en enero", ha recalcado, lanzando el mensaje de que llegarán desde el Ejecutivo autonómico hasta donde puedan llegar y tratanto de extender las posibles mejoras a lo que es la rotación de cultivos, el olivar centenario, la ganadería semiintensiva, y también el reaprovechamiento de la lana sobrante por parte de Sarga para que no se destruya.

"El consejero ha dado la orden a los directores generales que hagan todo todo lo que está en sus manos y con el propio Ministerio hasta donde podamos llegar", ha remachado adoptando una actitud defensiva ante los medios y evidenciando que "no soy sospechoso de nada" al venir de una organización agraria.

En el 72% de los pagos de la PAC

Samper ha defendido que han pagado la PAC en las mismas fechas que en años anteriores "con la dificultad de que se ha cerrado el cruce con los datos de Hacienda un mes y medio más tarde, algo que ha anticipado, intentarán corregir en este Gobierno PP-VOX mediante una mayor digitalización.

Ha apuntando además el consejero de Agricultura que están al 72% de los pagos, 4 puntos por encima de la media de España mientras que en los pagos generales, ha dicho, están en el mismo nivel.

Samper ha apostado por una mayor coordinación entre todos y una mayor transferencia de la investigación al sector productivo. Y ha vuelto a incidir en la formulación de los créditos como ayudas directas. Asimismo ha acusado al Ministerio de Agricultura de "la tardanza absoluta" que están teniendo en la aprobación de los expedientes de los agricultores y ganaderos que solicitan estos créditos.

A su juicio, el Gobierno aragonés ha logrado el 60% de la ayuda extraordinaria a la sequía "que había para toda España, en torno a 40 millones del MAPA vienen a Aragón directamente al bolsillo del agricultor desde el momento que se aprueba el crédito", ha manifestado.