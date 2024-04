Cuánto cobra un gestor por hacer la declaración de la Renta

La presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es una obligación con la Administración en España. En este se recoge el resumen de los ingresos que ha recibido una persona el año anterior, por lo que la declaración de 2024 se completará con los datos de 2023. Un momento temido por muchos ciudadanos porque es sinónimo de pagar una buena cantidad o porque les puede suponer una gran dificultad cumplimentar el borrador.

La conocida como campaña de la Renta comenzó este 3 de abril de 2024 y muchas personas han pensado en recurrir a una gestoría para facilitar los trámites y solucionar algunas dudas, por ejemplo, con las deducciones.

Pero, una de las preguntas más recurrentes es cuánto cobra un gestor por realizar la declaración de la Renta. Y, la respuesta no se puede reducir a una cifra, ya que tiene muchas variables.

Cuánto cuesta que un gestor haga la declaración de la Renta

El precio que puede cobrar una gestoría por hacer una declaración de la Renta depende de la complejidad de la situación financiera del contribuyente que solicite este servicio. "Cuando era autónomo me hacía la declaración de la Renta un gestor y, ahora, no lo soy, pero por comodidad sigo teniendo su contacto y me la hace la misma gestoría por poco más de 50 euros", explica el joven aragonés Fernando Artigot.

Y es que, el precio que cobra un gestor por hacer la declaración de la Renta puede oscilar entre los 50 euros, para las más simples, hasta superar los 100 euros para casos más complejos.

La comunidad financiera Rankia explica que de media en España, las gestorías suelen cobrar 50 euros por la gestión de la declaración de la Renta "de aquellos contribuyentes cuyo borrador sea sencillo". Este es el caso de aquellos que solamente deben revisar que los datos estén bien o incluyen de forma manual una deducción autonómica o deducción fiscal simple, como puede ser la deducción por maternidad.

Mientras que en los casos en los que se "deben realizar trámites más costosos, como analizar los tributos en el extranjero, fiscalidad de acciones, o deducciones de autónomos, los precios suben hasta los 100 euros de media", concluye Rankia.