'Fuck Up' se afianza en Zaragoza: ¡Que viva el fracaso!

La sesión piloto para recuperar en Zaragoza el evento ‘Fuck Up Nights’, en el que directivos de empresas hablan de sus fracasos, generó a la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en enero pasado muy buenas sensaciones. De ahí que esta organización decidiera llevar adelante una segunda sesión con un público mayor que no defraudó a nadie. El espacio Xplora de Ibercaja fue en esta ocasión –el pasado miércoles– el escenario elegido y los ponentes estuvieron a la altura.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España; Esther Borao, directora general del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), y Nacho Rey, consejero delegado de Rey Corporación, se ‘desnudaron’ en público al reconocer errores cometidos, incluido alguno de carácter personal, pero hicieron hincapié en la importancia de aprender de lo ocurrido, adaptarse a las circunstancias y mirar hacia adelante. «Si se sale del fracaso con esa actitud, ¡que viva el fracaso!», proclamó en la fase final de la sesión, a modo de resumen, Armando Mateos, director general de Itesal.

Como ocurrió en la primera sesión, en la que contaron historias Javier Kuhnel, Ana Martínez y Javier Cabello, hay que destacar la generosidad de los ponentes de exponer en público los que pueden ser considerados sus ‘trapos sucios’.

Especial valor hay que reconocerle, sin duda, a José Luis Yzuel, que además de hablar de un periplo profesional marcado por la gestión del Club Náutico, de la cafetería de Hacienda y de la Sala López en Zaragoza, dio cuenta del cáncer no curable de páncreas que padece y del que él mismo informó a muchísima gente a través de las redes sociales. «Un Fuck Up night físico y fisiológico», dijo al respecto con algo de sorna para reseñar a continuación que está con un tratamiento que no va mal y proclamar que «la vida va y viene y la muerte tiene que ver con la vida». Acto seguido, aseguró: «Si hay partido, lo vamos a jugar».

«La vida está llena de fracasos, la clave es adaptarse a ellos y meter la pata puede ser hasta emocionante», declaró también Yzuel, que llegó a ser ‘trending topic’ en la red social X (antigua Twitter) cuando no se cortó un pelo al hablar de las dificultades que había en el sector de la hostelería para contratar personal. «Los jóvenes no se incorporan a trabajar. ¡Que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor! Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12. ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar» apuntó entonces. Sindicatos y políticos proclamaron su indignación y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tildó las declaraciones de «intolerables». Yzuel tuvo que pedir disculpas pocas horas después en un vídeo.

Esther Borao contó el fracaso del proyecto de una familia de robots (‘The Ifs’), impulsada de modo paralelo a la Academia de Inventores que creó con Luis Martín y Jorge Mata y que sin un foco claro no encontró financiación, pero recordó que «el que da siempre gana», una frase que gustó mucho al auditorio.

Nacho Rey, finalmente, reconoció no haber pensado ni por asomo que él sería el encargado de dirigir la empresa de su familia, donde –admitió– no se planeó bien el tema de la sucesión. Contó lo que le han enseñado sus experiencias laborales en Nueva York, en México y en China (trabajando o no para Rey Corporación). Y dio muestras de cuánto ha cambiado desde que trabajó en el afamado y fotogénico edificio neoyorquino de Chrysler hasta su puesto actual de Zaragoza, donde afronta un reto laboral «con ilusión» y un buen equipo.