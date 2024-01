Las historias de fracasos vuelven a Zaragoza

Reconocía el pasado jueves Fernando Rodrigo, presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que los miembros de esta organización y, en general, quienes ejercen puestos de responsabilidad, son los que más errores cometen porque son los que más decisiones toman. Por ello tiene sentido que sea precisamente ADEA la que recupere en Zaragoza un evento surgido en México hace poco más de una década denominado Fuck Up nights, en el que gente de empresa y emprendedores cuentan sus fracasos y cómo los superaron. El movimiento, en realidad, ya tuvo presencia en la capital aragonesa, cuando vino de Estocolmo de la mano de un joven lituano, Tutvydas Zabullonis, que entre 2015 y 2016 organizó aquí cinco eventos, en los que contaron su historia, entre otros, Pablo Sanagustín (‘Niusan’), Mayte Mazuelas, Javier Lozano, Olga Pueyo o Alex Dantart. El lituano trabaja hoy en Madrid y ADEA ha convertido en ‘fuckupper’, animador de estos encuentros, a Enrique Torguet, director de Comunicación, Marketing y Patrocinios de La Zaragozana (Ámbar).

«¡Sois unos fracasados!», llegó a decir Torguet a los presentes después de que todos reconocieran haber tenido algún o algunos fracasos a lo largo de sus trayectorias profesionales. La cita, en el espacio Ámbar, permitió conocer tres historias que, en mayor o menor medida, obligaron a los protagonistas a ‘desnudarse’, a contar cosas con una sinceridad que hasta ese momento solo habrían tenido con sus más cercanos. Javier Kühnel se emocionó y llegó a emocionar a los presentes al narrar cómo tuvo que adoptar en 2020 la difícil decisión de cerrar el negocio de formación que creó su abuelo con el nombre de su apellido. Ana Martínez, directora general de Magaiz, fue más al detalle al reseñar cómo quiso que la empresa aplicara una ‘app’ de realidad mixta que no funcionó y que nadie en su equipo se atrevía a decírselo. Javier Cabello, finalmente, dio cuenta del cierre de Vestirclub, una cadena de ropa que fue pionera en su día en Aragón al optar por la franquicia para crecer y que acabó cerrando por una serie de decisiones mal tomadas, muchas de ellas por lo complicado que es tener de socios a padres e hijos.

Los tres ponentes dieron mucho juego y no fue difícil para quienes ahí estaban empatizar con muchas de las cosas que decían. «Todas las empresas pasan por los mismos problemas, solo les diferencia el momento y la intensidad de los mismos», dijo Kühnel antes de concluir que al final la clave para solucionarlos o superarlos son las personas. «En cuanto tienes la duda, ya tienes la decisión tomada» fue otra de sus ‘perlas’, en su caso en referencia a la decisión final de cerrar, en la que contó que tuvo el apoyo de su padre. Menos trascendente fue lo que narró Ana Martínez, pero su vivencia sirvió para debatir sobre la vida interna de una empresa, donde no siempre está bien visto contradecir al jefe o decirle la verdad. «La pasión te lleva a muchas cosas, pero la tienes que aprender a controlar», reconoció la directiva consciente de que es una persona «intensa», lo que puede ser tanto una cualidad como un defecto. Javier Cabello, finalmente, puso el foco en destacar como su principal error el no saber diferenciar entre la parte de empresa y la de la familia. Vestirclub, recordó, tuvo una trayectoria que discurrió entre 1990 y 2003 y su crecimiento le permitió alcanzar los 80 establecimientos, generar unos 200 empleos y facturar unos 16 millones de euros. ¡Y había empezado con una tienda en la calle Venecia de Torrero, creada por su padre, José María Cabello! La sociedad, de hecho, se llamaba Cabello & Cabello. El último ponente de Fuck Up ha creado nuevas empresas (su marca es Comienza Consultores) y demostró en el foro, como Kühnel, que hay vida después de un cierre y que esta puede ser muy interesante.