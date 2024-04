Aumentan el 29% las inspecciones en materia de prevención laboral en Aragón

"Ha habido en Aragón un aumento del 29% de las inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales". Así lo ha subrayado hoy Jesús Divassón, director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, al participar en la entrega de diplomas a 48 empresas que han cumplido con la prevención en un acto organizado por la Fundación Laboral de la Construcción y la DGA.

Este incremento, ha explicado Divassón, se ha producido gracias a la puesta en marcha a finales de 2023 del plan de choque diseñado en la Comisión operativa de la Inspección de Trabajo y que se está ejecutando desde enero de este año. "Hay más inspecciones", ha recalcado sobre todo en sectores como la construcción donde se ha observado un incremento importante en 2023 de accidentes graves y mortales", ha dicho.

En 2023 el total de los accidentes (graves y leves) en el sector de la construcción aumentaron ligeramente pasando de 2.047 a 2.076 aunque la peor parte se la llevaron los accidentes graves que subieron casi un 69% (de 14 a 27) y los mortales un 75% (de 4 a 7) en Aragón.

Entre las causas de esta mayor siniestralidad, ha mencionado Divassón, las "caídas en altura, los atrapamientos, la escasa coordinación de actividades empresariales, la subcontratación". Divassón ha indicado que construcción y agricultura, sin descuidar otros sectores de actividad, son los que reflejan "mayor problemática en la concienciación y cumplimiento de la prevención de riesgos laborales".

El responsable de Trabajo del Gobierno aragonés ha anticipado que "está en parrilla de salida una importante campaña de divulgación en los medios de comunicación en materia de prevención". Con el lema 'Entre la vida y la muerte, prevención' se trata, ha destacado, de "llamar la atención de la sociedad ante una lacra a eliminar que como dice la vicepresidenta de Aragón Mar Vaquero es un problema social de solución colectiva".

Más técnicos de prevención en las empresas

El gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, Vicente Lafuente, ha señalado que "hay muchos accidentes tradicionales en los que cualquiera percibe un riesgo potencial y que se pueden prever como caídas en altura, al manipular determinada maquinaria, atropellos, atrapamientos, excavaciones, aludes en mal estado sin entibar".

Y de las causas a las que se debe que estos accidentes se sigan produciendo, ha respondido que "la actividad se está acelerando y que la mayoría de las empresas son muy pequeñas" y, por tanto, "no tienen estructura suficiente ni técnicos de prevención". Ha apostillado que "el servicio de prevención ajeno no es suficiente a veces para hacer un seguimiento eficaz de la seguridad en las empresas" y que además "hay plazos, prisas y subcontrataciones" que no ayudan.

Por eso Lafuente ha reivindicado la figura de los técnicos de prevención, que "están en los servicios de prevención ajenos con mucha carga de trabajo" y "sin que haya una coordinación eficaz entre las empresas y sus clientes no porque no quieran hacer bien su trabajo sino porque sus tareas son excesivas". El gerente de la FLC ha recomendado que cada empresa debería tener un técnico en prevención y aprovechar más esa cantera de jóvenes que salen del Máster de prevención en riesgos laborales que se imparte en la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.