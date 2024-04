El comité de Teka Zaragoza pide un aumento lineal de 4.500 € para tres años de convenio

El comité de empresa de Teka (que integran 5 miembros de CC. OO. 3 de UGT y 1 de OSTA) pide un incremento lineal de 4.500 euros para los tres años de vigencia de convenio (de 2024 a 2026) y un pago lineal no consolidable de 325€ a la firma del convenio. Asimismo, plantea reducir la jornada un día al igual que se ha hecho en el convenio provincial del Metal y una "flexibilidad no abusiva", que permita a los trabajadores y las trabajadoras conciliar.

La sección sindical de CC. OO. recuerda que ni con los incrementos que se piden se alcanzarían las condiciones salariales del convenio del Metal al que pretenden equipararse ya que "de acuerdo a la normativa actual, un convenio de centro como es el de Teka Zaragoza tiene la consideración de convenio de rango inferior al del sectorial" y se debe abordar esa adaptación.

El presidente del comité de empresa, Santiago Urzay, critica el bloqueo de la negociación y el "enrocamiento" de la dirección tras cuatro reuniones, junto a su negativa para entrar a negociar la plataforma conjunta del comité hablando de conceptos variables "que jamás han formado parte de ningún pacto o convenio hasta la fecha".

Denuncia además este sindicalista la intención de Teka de implantar cámaras de videovigilancia para ahorrarse los costes de tener vigilantes de seguridad en el turno de noche, "medida que se ha podido paralizar por el momento, tras manifestar la disconformidad de la plantilla mediante varios escritos".

Urzay asegura que "en los mas de 60 años que lleva la planta en la ciudad, jamás ha habido problemas serios de robos, conflictos entre compañeros, bajadas de rendimiento ni nada similar que pudiese hacer necesaria este tipo de instalaciones" por lo que la rechazan de plano.

La sección sindical de CC. OO. critica también que la planta zaragozana de Teka "es la que mas jornada realiza de todas las plantas del grupo en España" y que a sus trabajadores "les toca recuperar los 15 minutos de bocadillo mientras que al resto no". Asimismo le reprochan a la dirección mantener "salarios más bajos que las otras plantas y no percibir las pagas extras integras como el resto, además de una flexibilidad abusiva en días y casuística".

Entre sus reivindicaciones figura limitar la flexibilidad. La empresa dispone de 12 días al alza y 12 días a la baja que no caducan cuando el comité de empresa lo que demanda es que tengan caducidad a 31 de diciembre de cada año de convenio y que haya una compensación económica por la utilización de la flexibilidad. Reclaman además un plus excategoría (10 €) a todo el personal indefinido y la actualización del plus de nocturnidad. Y la implantación del contrato de relevo para el rejuvenicimiento de la plantilla.

Este jueve comité y dirección volverán a reunirse para tratar de avanzar en esta negociación del convenio que ha tenido nulos avances hasta la fecha.

La plantilla de Teka, de 236 trabajadores, está afectada por un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) vigente hasta junio, que en la actualidad por la carga de trabajo no se está utilizando. Más bien al contrario, se han realizado contrataciones estos últimos meses. Por último, desde el comité piden a la dirección de Teka que tenga en cuenta los esfuerzos realizados por los empleados al congelarse el salario durante 2020, entre otras medidas de ahorro.