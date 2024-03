Los tipos de interés podrían bajar en junio según el gobernador del Banco de España

La situación de la economía española ha centrado la primera de las jornadas del XI Foro Somos Litera en la que han dialogado el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos y el abogado y ex diputado Josep Antoni Duran Lleida. El gobernador ha destacado la buena situación económica del país, en un contexto globalizado, y fruto de acertadas políticas aplicadas tras la crisis de la pandemia, que están permitiendo contener la inflación. En este sentido ha pronosticado que “estamos cerda de la primera reducción de los tipos de interés que podría ser junio”.

“Hay que dar una señal de confianza. El año pasado las dinámicas de inflación era muy importantes hoy la situación es muy distinta. La inflación se ha reducido más de 8 puntos porcentuales desde octubre de 2022”, ha indicado.

Para Hernádez de Cos, España está teniendo un “crecimiento económico robusto porque el empleo ha mantenido una resiliencia importante y eso ha tenido que ver con la reacción coordinada de las políticas económicas desde el inicio de la pandemia y que evitaron efectos estructurales negativos”.

Si bien ha incidido en que todavía falta por recuperar el “dinamismo de la inversión privada que muestra debilidad y es la única variable que no ha recuperado tras la crisis”. Así como la “baja productividad que es otro gran reto de la economía española”. “La baja productividad no se resuelve con una única política de economía tiene que ver con la educación, la investigación, la formación continua, el capital, tenemos empresas que no crecen de la misma manera que otras europeas y no se les permite aprovecharse de la economía de escala”, ha lamentado el economista.

En el contexto continental, ha destacado la posición de debilidad que tiene Europa en el contexto energético como importadora frente a la capacidad exportadora de EE.UU que sufre el sector industrial, y ante crisis geopolíticas como la guerra de Ucrania. Y para conseguir una Europa más fuerte ha apostado por “incidir en una política fiscal común”.

En otro orden de cosas, ha abogado por la “consolidación fiscal que debe ser el foco de la sostenibilidad de las políticas económicas” y por acometer “políticas estructurales que permitan mayor productividad”.