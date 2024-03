"Escuchar casos de personas emprendedoras que han evolucionado y ver cómo lo han hecho". Eso es lo que se aprende del plan de franquicias, un programa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que va por su undécima edición, y al que se han adscrito este año 20 empresas, como la de Jorge Villarroya, creador de La Barbería del Tío Jorge, que cuenta con tres locales ya abiertos en Zaragoza, uno de ellos también academia, y que piensa abrir un cuarto antes del verano.

"He llegado a un punto en el que me gustaría extender el negocio a nivel nacional y gracias a lo que estoy aprendiendo en este curso, tengo en mente abrir un cuarto local en Zaragoza antes del verano, no en modo de franquicia sino como uno más que sumar a los que ya tiene en el barrio del Actur, en Sagasta y en la Avenida de Madrid, donde además de barbería tiene una academia con 40 alumnos.

Jorge Villarroya procede de una familia de peluqueras. "Mi madre, que tiene ahora 63 años, y mi tía tuvieron una en La Almozara y yo de tanto vivirlo en casa, no quería saber nada de este negociado, pero al final después de unos años inciertos en lo laboral, decidí apostar por él".

Este emprendedor que montó su primer local en 2015 en el Actur y cuenta entre sus clientes con bastantes de los jugadores del Real Zaragoza y Loquillo cada vez que viene a Zaragoza, recuerda que acertó hace años al irse a Sevilla, con su novia, a hacer un curso de barbería y apostar por un formato novedoso que entonces no existía en Aragón.

Por aquellos años, recuerda, estaba vendiendo seguros y limpiando un matadero en Huesca. Trabajando desde los 16 años en la construcción y también en la industria, fue con estos últimos trabajos, explica Villarroya cuando descubrió que no quería hacer eso toda la vida. Una toma de conciencia que le llevó a arriesgarse, y hasta hoy, cuenta. Ahora ya no corta el pelo, lleva la gestión de los tres locales (el segundo lo abrió en 2018 y el tercero en 2020, justo al salir de la pandemia, que además de barbería es academia) y ha pasado de tener cinco personas en plantilla a 12.

Precisamente contar con "personal cualificado" en este oficio y una cantera de 40 que se están formando es lo que le ha llevado a querer ampliar el negocio. "Tenemos un producto apetecible para la gente joven. Al final con unas tijeras y una máquina te puedes sacar un grado medio y abrirte paso en el mundo de la barbería que siempre tiene tirón y más en estos últimos años.

"Aprender de los demás es lo que te enseña", dice Villarroya, en calidad de alumno de este programa de franquicias del IAF.

Alumnos en la academia de La Barbería del Tío Jorge, en el nº 25 de la Avenida de Madrid. S. E.

Conocer las estrategias, procesos y planificación para extender una marca bajo la fórmula de franquicia es lo que te permite este curso, indica Villarroya, que asegura dará noticias muy pronto sobre el nuevo local que piensa abrir en Zaragoza.

"Es un formato de expansión interesante", destaca Alejandro Gómez, responsable de Franquicias del IAF, dependiente del departamento Economía de la DGA. Los participantes en el curso pertenecen a distintos sectores desde tecnología a hostelería pasando por ocio, servicios y educación. Hay desde 'startups' hasta negocios consolidados o jóvenes empresas entre los inscritos, recuerda. Y el plan, además de formaciones y consultorías, incluye visitas a empresas y conocimiento de casos de éxito visitanto compañías aragonesas como Panishop y Ambinature y otras del reconocido Comess Group, propietario de marcas tan reconocibles Lizarran, Cantina Mariachi, Pomodoro o Levadura Madre.

Este año son 20 las empresas que participan pero a lo largo de estas once ediciones han pasado por este programa del IAF más de 180 empresas y ya han salido 27 empresas franquiciadoras.

Personas entrenándose en uno de los establecimientos de Axon Zone en Zaragoza. S. E.

Otro de los alumnos de esta edición es Kike Martín, fundador junto a Javier Leandro de Axon Zone Entrenamiento personal adaptativo. Precisamente el próximo martes, van a abrir su primer establecimiento fuera de Aragón, en el distrito de Chamberí de Madrid, junto a dos socios más.

Fue en diciembre de 2001, cuando Kike Martín comenzó su trayectoria empresarial en el mundo del fitness. Tras estar durante 12 años como director técnico, y entrenador de un centro de fitness convencional en Montecanal, se arriesgó a poner en marcha una nueva forma de entrenar más personalizada y dirigida especialmente a personas mayores que tienen poco tiempo y necesitan con una o dos sesiones a la semana poder estar en forma y prevenir la osteoporosis.

Después de contar con dos locales Axe Zone en Aragonia y Axe Zone Paraíso, inaugura esta próxima semana en Madrid un tercero.

"La nuestra es una apuesta diferenciada y contamos ya con 9 trabajadores directos en plantilla", explica Martín. "Del programa del IAF aprendes sobre todo a tomar tierra, a medir muy bien los pasos que das" porque "aunque parezca fácil no toda franquicia es escalable".

El curso, añade, "te permite conocer desde dentro el alma de empresas muy consolidadas como Panishop y saber cómo lo han hecho". Te ayudan, concluye, "a gestionar y a ser exigente a la vez que te evitan tropiezos". De si Aragón es tierra de franquicias, reconoce que "sí somos buenos anfitriones y nos desvivimos porque el franquiciado no fracase".