Esto se sabe de la subida del bitcoin a máximos históricos: "El que no ha comprado ya, igual llega tarde"

El mes de febrero ha sido de infarto para el bitcoin. La criptomoneda ha alcanzado su récord histórico de cotización superando esta semana los 69.000 dólares (75.270 euros), cuando hace un año rondaba los 24.000 (26.184 euros) y había subsistido en torno a los 10.000 (9.165 euros) los años anteriores a la pandemia. Ni los expertos que auguraron el final del 'criptoinvierno' desde finales del año pasado esperaban un repunte tan rápido. El interés por la divisa digital se ha disparado y las dudas sobre hasta cuándo durará este repunte, mientras los reguladores siguen recordando que es un producto de inversión de alto riesgo.

Desde organismos como el Banco de España viene alertando en sus mensajes a los ciudadanos de que "su valor oscila fuertemente, por lo que no pueden considerarse un buen depósito de valor ni una unidad de cuenta estable". Prueba de la volatilidad son las "fuertes fluctuaciones que experimentan", como en los últimos años, y que el regulador considera que "parecen propias de las clásicas burbujas especulativas", indica en su guía de Finanzas para todos.

En la situación actual de máximos, "la subida se debe a diferentes factores, el primero y más claro es la aprobación de los ETF que ha permitido que haya un vehículo de inversión con exposición directa a bitcoin para grandes capitales. Eso se traduce en un incremento de la demanda de bitcoin y, por tanto, en una subida de precio", apunta Juan Salgado, socio de CL Cripto. ETF o fondos de inversión cotizados en bolsa, responden a las iniciales de 'Exchange Traded Fund', un tipo de producto que hasta el año pasado no permitían ser utilizados como herramienta para inversiones en criptodivisas.

Salgado añade que los analistas "están descontando un cambio en la política de la Reserva Federal americana (Fed), es decir, una frenada de la subida de tipos e incluso bajada".

¿Qué es el 'halving' del bitcoin?

A ello une que en las próximas fechas se produce el llamado 'halving' del bitcoin, que tiene lugar periódicamente y que quita criptoactivos del mercado, por lo que en teoría provoca aumentos de precio. 'Halving' viene de 'half', mitad en inglés. Cada cuatro años aproximadamente "la recompensa que reciben los 'mineros' por inscribir transacciones y asegurar la cadena de bloques en red ( 'blockchain') se reduce a la mitad", explica. El incremento de precios se produce para aumentar la rentabilidad de los mineros. Esto ocurrirá el próximo 14 de abril.

Salgado reconoce que aunque en enero se auguraban incrementos y el fin del "criptoinvierno" o periodo de caídas de su cotización "lo que no esperaba nadie es que hubiéramos roto máximos antes del 'halving'. Esto no había pasado antes", confiesa. La razón la encuentra de nuevo en el estreno de los fondos de inversión en bitcoin.

¿Hasta cuándo durará la subida del bitcoin?

La pregunta ahora es hasta cuándo durará este incremento del precio. Para Salgado, "nos podemos mantener en precios altos, pero ya no con esa fuerza que tiene ahora el precio". Pesa a ello, cree que todavía queda "recorrido alcista".

En ello coinciden desde la compañía Bitbase que gestionan los cajeros donde se pueden canjear bitcoins. Estos días notan un mayor trajín en su oficina del centro de Zaragoza por las consultas de clientes para los que intermedian y otros nuevos. "Bitcoin va a romper los 69.000 dólares", augura Quique Maza, desde la oficina zaragozana. "Todos los movimientos alcistas que ha habido han sido porque fondos de inversión han entrado a comprar", indica, apuntando también a los ETF que se estrenaron en la Bolsa de Nueva York el año pasado.

Bitcoin HA

Al igual que en las inversiones bursátiles, el momento de invertir "sobre todo, es cuando hay una caída", apunta Maza. "Hay mucha gente que está siguiendo el mercado y ahora cuando están arriba, que están ansiosos, esperan que haya un retroceso para comprar, pero ese ya lo han recomprado", indica. El perfil de sus clientes supera los 40 o 50 años e incluso jubilados. "La gente lo que hace normalmente es acumular o 'holdear' y dentro de dos años venden un poco, pero no operan, no están todo el día comprando y vendiendo", explica. Desde su oficina compran y venden bitcoin. La operación media es con 50 euros.

Llamiento a la prudencia

En este contexto, Salgado hace un llamamiento a la prudencia a quienes quieran invertir por primera vez en bitcoin atraídos por su alto valor actual. "Si no eres una persona experimentada, si no vienes del mundo de las inversiones y conoces los riesgos asociados, comprar ahora bitcoin como primeras inversiones no lo recomendaría porque venimos con un recorrido muy fuerte", confiesa. En este sentido, recuerda que "el mundo cripto es muy volátil y puede haber correcciones muy fuertes que te lleven a vender en pérdidas, no saber gestionar muy bien psicológicamente cómo funciona este mercado..." De ahí que insista en que "si eres un inversor primerizo recomendaría no invertir o si no, hacerlo con prudencia".

Por otro lado, desde la asociación de asesores fiscales (AEDAF), su delegado en Aragón, Francisco Gracia, advierte de que "aunque le llamen criptomonedas no es una moneda, por eso hay gente que les llama criptoactivos". Así, ahonda en que "no es un mecanismo de pago". De ahí que si se utiliza para abonar transacciones, por ejemplo, la compra de una vivienda, "la entrega de un criptoactivo supone entregar un activo a cambio de otro, es una permuta", con consecuencias fiscales distintas.

"Los criptoactivos son absolutamente variados y diferentes aunque los metan en el mismo paquete", advierte sobre los cientos de tipos que existen. La Administración ha empezado a regularlos, pero muy poco a poco. De momento, hay que declararlos en el impuesto sobre la renta (IRPF).

