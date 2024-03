Peter Lozano, de La Puebla de Alfindén a la lista Forbes

Pedro Lozano, ‘Peter’, tiene una historia digna de ser contada. De futbolista profesional frustrado a experto en el metaverso, presidente de los jóvenes empresarios aragoneses mediante, ha generado un relato que va más allá de la evolución de la compañía que creó con Héctor Paz, Imascono, ‘start up’ que pudo haberse integrado en el grupo Telefónica. Su aparición en la lista ‘Most Creative People in Business 2022’, donde están los 100 hombres y mujeres más creativos del país según la edición española de la revista Forbes, le dio más notoriedad, si cabe, en los ámbitos en los que se mueve. La publicación incluía en su selección a famosos como Rosalía, Bizarrap, Juan Gómez-Jurado, Quique Dacosta o Marc Vidal. Es decir, personajes provenientes de multitud de sectores que han demostrado «inventiva, adaptación y experiencia para hacer frente a los retos planteados por un entorno cada vez más competitivo e incierto».

Todo lo vivido por Lozano hasta ahora da pie a la construcción de un discurso que puede resultar muy motivador a los jóvenes. Sus orígenes en una pequeña localidad, La Puebla de Alfindén, aportan lo suyo, lo mismo que su paso por el fútbol semiprofesional, coincidiendo durante la niñez con Ander Herrera o César Azquilicueta, consagrados años más tarde, y después de sufrir una dolorosa lesión cuando iba a iniciar una carrera en el deporte rey en un club inglés. Por ello el título con el que compareció el pasado miércoles en un foro en el Caixaforum de Zaragoza tenía su atractivo: ‘Del pueblo a la lista Forbes’.

‘Talento en crecimiento’ era el título de la jornada organizada por la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), en la que está integrada la aragonesa ADEA, a la que asistieron cerca de 300 jóvenes. El objetivo del evento era orientar a los participantes, que están a punto de dar sus primeros pasos en el mercado laboral, con mensajes sobre experiencias de expertos y directivos que pueden contarles lo que les espera.

"Los sueños no son gratis y hay que pelearlos", proclamó Pedro Lozano durante su intervención, ejecutada con un traje espacial que forma parte del ‘storytelling’, el relato, de Imascono como firma experta en realidad aumentada y en el metaverso. El joven empresario reseñó el periplo del proyecto empresarial emprendido con Héctor Paz, desde su inicio en la venta de camisetas y la creación de Chromville, una iniciativa educativa de realidad aumentada, hasta la conquista de clientes como Disney, Coca-Cola, Marvel y Telefónica, compañía que les hizo una oferta para comprar Imascono hace dos años que finalmente no fructificó. Por su trabajo, ‘Peter’ ha conocido al tenista Rafael Nadal, cuya academia ha solicitado sus servicios, y como líder de organizaciones de jóvenes empresarios (hoy es presidente de AJE Aragón y vicepresidente de la nacional Ceaje) ha tenido ocasión de saludar al Rey y al mismísimo Papa de Roma, Francisco. «Las cosas pasan por algo, y si no, hay que hacer que pasen», recalcó Lozano. También citó una frase del entrenador de fútbol argentino Marcelo Bielsa que no pasó desapercibida: «Deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Los seres humanos se desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando. Muy de vez en cuando».